News headlines in Italian

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è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13 di oggi. I feretri dei quattro sub italiani morti alle Maldive sono stati poi trasportati all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, nel varesotto.

Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo, era già rientrato in Italia nei giorni scorsi. Le autopsie su tutti i corpi, Benedetti incluso, inizieranno nel pomeriggio di lunedì 25.

La procura di Busto Arsizio, che opera per delega della procura di Roma titolare di un fascicolo per omicidio colposo, ha fissato per lunedì alle 12,30 un'udienza per la nomina dei periti: Luca Tajana, dell'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, la tossicologa forense Cristiana Stramesi, sempre di Pavia, e l'anestesista e specialista in medicina iperbarica Luciano Ditri. All'udienza i legali delle famiglie potranno indicare i propri consulenti di parte.

Nuovo focolaio di Ebola, scattano i piani d'emergenza: in Usa restrizioni a chi arriva dalle aree a rischio. Schillaci: «No alle speculazioni»Air France e Airbus colpevoli della morte dei 228 a bordo del volo Rio-Parigi: dal ghiaccio sui sensori agli allarmi ignorati, i 4 minuti fataliAndrea Sempio, la mamma: «Mi ucciderei per riposare. Con gli avvocati ci siamo mangiati tutti i soldi. Le lettere contro Stasi?

Uno sfogo, ma forse è innocente»Atleti più pagati, la classifica: Cristiano Ronaldo in testa, dietro di lui (a sorpresa) un pugile. Sinner entra in classifica, ma è lontano dalla vettaIlary Blasi vola da Bastian dopo l'udienza per il divorzio. Il matrimonio?

«Manca poco». Il retroscena su data e locationPaola Marella, il marito: «Tenere aperti i suoi social le permette di continuare a vivere». Il segreto nel pc e la verità sugli amici della tvBianca Balti: «Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche per colpa della politica». Il motivo della rottura e come sono schierate le due modelleL'ex principe Andrea accusato da una donna di abusi sessuali, la gola profonda: «Indaghiamo su molti altri reati».

Il caso Epstein fa tremare la CoronaAlain Prost, rapina «violenta» nella sua villa a Nyon: l'ex pilota e colpito alla testa, famiglia sotto chocPaolo Fox, oroscopo weekend 23 e 24 maggio: Sagittario in difficoltà, Acquario in risalita, Bilancia al top. Classifica con top e flopMaldive, il cunicolo cieco e l'effetto «overhead environment»: i sub italiani non hanno più trovato l'uscitaMarcello Sacchetta e il bacio con Francesca Tocca: «Era la finale, eravamo carichi».

La stoccata di Samantha De Grenet Filippo Santori morto a Bali, la madre: «Sono partita da un giorno all’altro quando ho capito che aveva bisogno di me, ma la situazione è precipitata» Maldive, i sub italiani «morti nella grotta senza le torce». Il team finlandese ha chiesto di non essere pagat





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