News headlines in Italian

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Oggi c'è stato un incontro fra l' Atalanta e Cristiano Giuntoli , promesso sposo come direttore tecnico dei nerazzurri per le prossime stagioni. Il dirigente prenderà il posto di Tony D'Amico che, negli scorsi minuti, è stato definitivamente salutato dopo tre anni di reggenza.

Non è dato sapere se l'incontro serviva per mettere nero su bianco le rispettive richieste, ma è chiaro che siano state delineate le strategie per il prossimo futuro. Dunque nei prossimi giorni si può tranquillamente attendere un doppio comunicato, non si sa bene quale sarà la conseguenza: Sarri e poi Giuntoli oppure il contrario, ma l'Atalanta è oramai entrata ufficialmente in una nuova era dopo quelle di Gasperini, Sartori e D'Amico, mentre bisognerà capire quale sarà la situazione di Raffaele Palladino, legato ancora per un anno al club bergamasco.

Le tempistiche dovrebbero essere rimandate all'inizio della settimana per il dirigente, mentre ogni momento è quello buono per il tecnico. Il primo puzzle del domino allenatori-dirigenti è quindi andato al suo posto, con Ederson che prossimamente saluterà Bergamo in direzione Manchester United.

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Passo in avanti per l'iscrizione in CParma Women, Domenico Aurelio non sarà più il direttore sportiv





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