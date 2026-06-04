News headlines in Italian

The news text is about the Italian national team's training session in Poland, the absence of some players, and the coach's comments. It also includes other news such as the departure of Cherubini from Coverciano, the appointment of Baldini as interim coach for the Italian national team, and the transfer of players like De Bruyne and Lukaku.

Gli azzurri di Cesare Prandelli volano a Cracovia per raggiungere il proprio ritiro a Vielicka, con tantissima ambizione e altrettanto entusiasmo. Sotto una pioggia insistente ci sono tanti tifosi, almeno tredici mila, che hanno seguito il primo allenamento dell'Italia al Municipal Stadium Cracovia , sede scelta degli Azzurri per il ritiro di UEFA EURO 2012 .

Al primo allenamento non partecipano Andrea Barzagli, a causa di uno stiramento al polpaccio e Christian Maggio, per un problema all'adduttore e che ha lavorato in palestra. Tripletta di Balotelli - che strappa applausi - mentre Daniele De Rossi viene schierato al fianco di Ogbonna e Bonucci. Prandelli dirà: 'Aspetterò fino all'ultimo Barzagli. È troppo importante, abbiamo pre allarmato Astori.

La difesa a tre? Se con la Spagna la userò, sarà con De Rossi centrale. Sono anch'io molto curioso di vedere se questa squadra saprà fare cose importanti'. Demetrio Albertini, allora vice presidente della FIGC, ringrazierà rivolgendosi direttamente alla gente sugli spalti.

'Grazie all'amministrazione di Cracovia per l'accoglienza e a voi tutti che siete qui per salutare i nostri giocatori. Un'accoglienza meravigliosa, il vostro entusiasmo ci aiuterà a disputare un grande Europeo, a giocar bene e a farvi divertire'. Italia, Cherubini lascia Coverciano: risentimento muscolare per il 22enne, salta la Grecia. Con la Nazionale italiana, 2 giugno 1963, l'Atalanta vince la Coppa Italia.

Ma Bergamo non festeggia per il Papa. 31 maggio 2009, Maldini saluta il calcio giocato. Invece Kakà e Ancelotti il Milan. Editoriale di Lorenzo Di Benedetto. Dumfries, Vlahovic e poi chi altro?

De Laurentiis accompagna all'uscita sia De Bruyne che Lukaku e la Serie A è pronta a vivere un'altra estate di addii. Il nostro campionato continua a indebolirsi. L'agente di Allegri: 'Nessun contatto con il Milan. Esonero appreso dal comunicato'.

Il Liverpool ha scelto il successore di Arne Slot: Andoni Iraola nuovo tecnico dei Reds. Baldini ct ad interim dell'Italia, ma le Under azzurre come sono messe? L'analisi di tutte le Nazionali. Torino e Sassuolo sugli stessi allenatori: chi prende Aquilani e chi Abate?

Il punto di Gianluca Di Marzio. Quale big farà la follia di accontentare Vlahovic a cifre da top player? Roma, dalla Turchia: Vasquez non sarà riscattato dal Besiktas, ha già lasciato Istanbul. Udinese, Ekkelenkamp piace a tanti: è un obiettivo anche del Genoa.

La questione fra Avellino e Juventus. Per gli irpini comunque andrà sarà un successo. Padova, è Calabro il prescelto per la panchina. Ma prima deve risolvere con la Carrarese.

Tisci fa chiarezza: 'Sono pescarese d'adozione e tifo. Ma Sebastiani non mi ha contattato'. Spezia, su Nagy c'è sempre il Ferencvaros: ma si cerca uno scontro sul cartellino. Italia, Di Guglielmo: 'Giocare all'Arena Garibaldi è un sogno che non pensavo di poter vivere'.

Inter Women, rinnovo fino al giugno 2027 per la svedese Olivia Schough. ascolta il podcaste di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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