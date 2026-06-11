News headlines in Italian

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Beatrice, mistero funerali: il prefetto non ha ancora una data. Il nodo dei rapporti (burrascosi) tra i genitori biologici Emanuel Iannuzzi, che si trova in carcere per altra causa, hanno ottenuto dalla procura il nulla osta a partecipare alla cerimonia, ma i rapporti tra loro e anche tra le rispettive famiglie non sono idilliaci, e per motivi di orgine pubblico è stata avanzata l'ipotesi di un funerale a porte chiuse.

Ancora non abbiamo elementi precisi e non sappiamo ancora la data. Faremo un tavolo Sicurezza con il sindaco prima, ha detto all'ANSA il prefetto di Imperia Antonio Giaccari. Vasco in concerto a Rimini: ‘Non parlo dal palco? Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni.

Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano’ Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci. Sal Da Vinci, la casa da sogno con vista Napoli: il rustico in pietra, l’angolo della musica e il salone total white...

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati sei 5 da 26mila euro. Allerta meteo in 4 regioni al Nord, poi temperature fino a 37 gradi. Il climatologo Mercalli: ‘Sarà un’estate più calda del normale’





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