News headlines in Italian

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I tifosi sognano la sesta Coppa del Mondo Rio de Janeiro, 11 giu. - Nei quartieri di Tijuca e Sa de a Rio de Janeiro, tra bandiere e murali, strade intere si sono trasformate in dipinti a cielo aperto: gli abitanti decorano ogni angolo possibile, in particolare di giallo-verde, ma ci sono anche ritratti di Neymar Pelé e altri idoli del calcio brasiliano, per sostenere la nazionale brasiliana, uniti dal sogno di conquistare la tanto attesa sesta Coppa del Mondo.

E c'è anche una scalinata ispirata ai Mondiali dove in tanti si fermano per una foto; la verniciatura delle scale si rinnova ogni 4 anni, racconta un residente. Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura e la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica: orario e dove vederla in chiaro Pier Silvio Berlusconi, la dinamica dell'incidente da cui è uscito illeso: l'altra auto che perde il controllo e il suv Aston Martin distrutto Solange Marchignoli, 4 anni all'ex compagno per maltrattamenti e lesioni: 'Escalation di violenze'.

La picchiava davanti ai figli Louis Dassilva: 'Ringrazio le mie mogli, per loro ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un Paese che mi piace' Belen Rodriguez rompe il silenzio: 'Mi hanno fatto del male, ci penserà il karma. L'Isola dei Famosi l'ho lasciata io, ecco perché' Kikò Nalli: 'Dopo il vaccino contro il Covid sono finito sulla sedia a rotelle.

A mezzogiorno ho fatto la puntura, alle tre non stavo più in piedi' Melissa Satta sbotta dopo le presunte dichiarazioni di Boateng: 'Fake news. Non abbiamo mai parlato della nostra intimità e con dettagli così assurdi' Tonno in scatola, qual è il migliore? Etichetta, lattina o vetro e peso sgocciolato.

'Un elemento fa la differenza' Cristina Chiabotto: 'Sono stata tradita e ho perdonato. Oggi sono felice con Marco, abbiamo la stessa visione della vita' Armi, fumogeni e caschi integrali: banditi rapinano la gioielleria del centro commerciale, terrore tra la folla. Il video dell'assalto Micaela Ramazzotti: 'Mio marito non è un orco palestrato senza cervello. La lite con Virzì?

Non ne vado fiera, ma siamo adulti' Cede il controsoffitto al fast food, clienti travolti dallo scarico del bagno mentre mangiano hamburger: 'I bambini piangevano disperati' La Nasa porta Luca Parmitano nello spazio: sarà il pilota di Artemis III, la missione che riapre la strada verso la Luna Spari in pieno centro a Firenze, 33enne ferito vicino al Duomo: 'Colpo partito da un gruppo di giovani' Daniele Silvestri, nuovo album e replica a Francesco De Gregori: 'Ha perso un’occasione.

Sono assolutamente contrario alle sue parole' Studentessa in Erasmus stuprata a Milano, le violenze 'brutali' riprese in video: prima l'approccio in discoteca, poi trascinata in auto con la forza 'Sono un ex statale in pensione, da 9 mesi vivo in auto perché non ho i soldi per l'affitto. Agli italiani non ci pensa nessuno' Eros Ramazzotti incanta San Siro: 'Sono partito da niente'.

Lo show, la figlia Aurora e i super ospiti Giorgia, Pezzali ed Elisa Incidente sulla Sora-Avezzano, scontro tra un furgone e un tir: morte due persone, una terza in condizioni disperate Semaglutide e doping, il caso Serena Williams riaccende l'allarme: i farmaci per dimagrire verso il divieto Wada entro il 202





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