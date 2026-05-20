News in cinese e in inglese

News sulla situazione politica, militare e economica in Cina e in Iran.

20/05/2026 Oggi i colloqui bilaterali tra Pechino e un Paese dell'Occidente. Pressione militare davanti alla Porta Est della Grande Sala del Popolo, tappeto rosso, banda militare, bambini con bandiere cinesi e russe, 21 colpi di cannone in piazza Tiananmen.

I media del Cremlino esaltano l'accoglienza di Pechino e la 'partnership senza limiti' con la Cina. Ma i droni di Kiev incalzano e l'economia è in crisi. Hormuz, lo Stretto nelle mani dell'Iran grazie a droni, mine, missili e barchini. Il G7 Finanze ha inviato l'ultimo appello alla risoluzione della crisis d'Iran, chiedendo di riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz.

L'Iran controlla militarmente e strategicamente l'intera zona. Harry e Meghan celebrano il loro ottavo anniversario di nozze postando un video di famiglia sui social. La torta al limone e si sentono le voci dei bambini che fanno gli auguri ai genitori.

Inoltre si vede la scultura dei due pinguini in bronzo, regalo del padre. Una marina militare israeliana sparisce sulle imbarcazioni della Flottiglia italiana. Nelle immagini un gommone si avvicina alla Girolama, imbarcazione battente bandiera italiana. Durante la navigazione dei 'No walls' verso Gaza, i militari si sono scagliati contro le imbarcazioni della flotta. L'equipaggio e rimasto incastrato





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