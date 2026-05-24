News in Italian

This news text is about various books for children, including a book that is described as grotesque, cacophonous, and full of invented insults that children love to repeat aloud. Another book is about a seagull that goes on a journey around the world and loses its wonder, and it must find it again. Another book is about a boy who befriends a cactus and a wolf, and another is about a guard who falls in love with an alien. There are also books about diversity, attention, and the universe.

Questo libro per bambini è una vera chicca, con una trama grottesca e piena di insulti inventati che i bambini adorano ripetere ad alta voce.

Il meccanismo narrativo è semplice ma ben congeniato, con un bambino intrappolato che deve cercare di scappare da solo. Le illustrazioni di Bonniol sono dense di dettagli nascosti, pensati per più riletture. La conclusione, con la strega sparata nel cielo come un razzo, regala la liberazione catartica di cui i piccoli lettori hanno bisogno. Questo libro pone una domanda che i bambini capiscono subito: cosa succede quando perdi la capacità di stupirsi?

La Sterna Codalunga torna al Polo Nord dopo il suo lungo viaggio intorno al mondo, ma qualcosa non va. Insieme a Orso, Leone ed Elefante riparte a ritroso per ritrovare la meraviglia smarrita. Un albo che parla di attenzione e di sguardo, con illustrazioni che portano davvero in posti selvaggi e lontani. Un libro che parla di amore senza mai essere sentimentale.

Cappuccetto Rosso che fa amicizia col Lupo, un bambino che ama un cactus come una nonna, un guardaboschi innamorato di un'aliena: ogni storia è un modo diverso di dire che questo sentimento sfugge a qualsiasi definizione. Esenovskij lo racconta con ironia e leggerezza, senza mai scadere nel didascalico. Un libro che i bambini trovano divertente e gli adulti riconoscono come vero.

Due bambini ricostruiscono una vecchia barca che si rivela magica e capace di volare, e durante il viaggio raccolgono una cicogna ferita, un bambino costretto a lavorare, una bambina discriminata perché ha la pelle verde. Il tratto inconfondibile di Blake trasforma temi pesanti come guerra, violenza e ingiustizia in qualcosa che i bambini riescono a guardare e a sentire. Una storia nata dal dialogo con 1.800 bambini di sei Paesi, e si vede.

Isabel Thomas riesce a fare quello che la divulgazione scientifica per ragazzi fa raramente: rendere l'immensità comprensibile senza impoverirla. Dai babilonesi che osservavano le stelle alle sonde solari più avanzate, dalle prime missioni lunari alla materia oscura, ogni scheda è costruita con dati precisi e un'originalità grafica che trasforma la lettura in esplorazione. Un libro da sfogliare e risfogliare, per chi ha già smesso di chiedere quante stelle ci sono e vuole cominciare a capirlo davvero.

Vale la pena leggere queste pagine perché parlano di diversità senza mai sembrare un libro sulla diversità. Bart non riesce a stare fermo, si distrae, crea disegni caotici invece di tele ordinate, e per questo viene escluso. Ma il suo caos si rivela arte, e le illustrazioni a filo rosa fucsia su acquerello lo mostrano fin dalla prima pagina: il disordine di Bart è già qualcosa di bellissimo da guardare. Un libro che i bambini sentono e gli adulti riconoscono





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