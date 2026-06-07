News in Italian: Discussioni interne, mobilitazione contro l'invasione e la politica estera

La nuova legge sull'asilo, approvata in Europa, verrà recepita in Italia. Ci sono discussioni interne sul nodo della politica estera e sulle possibili mosse in vista della rielezione. Boccia e Scotto non fanno commenti, mentre Majorino e Braga esprimono la loro delusione. Landini si prepara a ricevere Schlein.

La nuova legge sull'asilo, approvata in Europa, recepisce il regolamento europeo e verrà recepita in Italia. Il Patto sull'asilo approvato in Europa festeggia Meloni, mentre i Fratelli d'Italia si ritrovano in una sala di Montecitorio per mostrare le slide dell'armamentario propagandistico.

Ci sono indizi di una possibile mobilitazione contro l'invasione clandestina e la politica estera. Schlein annuncia la sua uscita dal Partito democratico, costringendo Picierno alla formula di rito. Ci sono discussioni interne sul nodo della politica estera e sulle possibili mosse in vista della rielezione. Boccia e Scotto non fanno commenti, mentre Majorino e Braga esprimono la loro delusione.

Landini si prepara a ricevere Schlein. Ci sono discussioni interne sul nodo della politica estera e sulle possibili mosse in vista della rielezione. Boccia e Scotto non fanno commenti, mentre Majorino e Braga esprimono la loro delusione. Landini si prepara a ricevere Schlein





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