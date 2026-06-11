News in Italian: Diverse storie e notizie

Questo testo raccoglie diverse notizie e storie in italiano, tra cui la scelta di Kikò Nalli di sottoporsi a un trapianto di capelli, la morte di Beatrice a 2 anni dopo essere stata costretta a fumare e subire botte, l'allerta meteo in 4 regioni al Nord e temperature fino a 37 gradi, il compleanno di Enrico Nigiotti e la due giorni di controlli medici presso l'hotel da sogno Palazzo Parigi a Milano.

Kikò Nalli , l'hair stylist, ha raccontato di aver vissuto un periodo particolarmente difficile dopo l'ultima vaccinazione contro il Covid, che lo ha portato a perdere molti capelli e a sottoporsi a due trapianti di capelli.

Dopo il periodo del Covid, Nalli ha sviluppato una forte paura e ha perso molti capelli, decidendo di sottoporsi a questo intervento. Il successo del settore del trapianto in Turchia è legato soprattutto ai costi più competitivi rispetto ad altri Paesi, più che a tecniche differenti. Vasco in concerto a Rimini ha parlato del suo rapporto con il palco e ha definito i suoi concerti come una sorta di terapia.

Beatrice morta a 2 anni dopo essere stata costretta a fumare e subire botte. L'allerta meteo in 4 regioni al Nord e temperature fino a 37 gradi. Enrico Nigiotti compie 38 anni e ha lasciato Amici, mentre Jannik Sinner ha ospitato la due giorni di controlli medici presso l'hotel da sogno Palazzo Parigi a Milano. La carta igienica potrebbe essere sostituita da una alternativa green entro il 2026





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