The article discusses a football match between two Italian teams, Brianza and Juventus Stabia. The main focus is on the performance of the Brianzoli striker, Cutrone, who scored a double and led his team to victory. Additionally, the presence of Cutrone's agents at the match and their involvement in other players' interests is mentioned.

Il fantasista ha deluso anche contro la Juve Stabia : in tribuna presenti i suoi agenti, che curano inoltre gli interessi del baby centrocampista Cutrone è stato l’eroe della serata per i brianzoli, con l’attaccante ex Como e Milan che ha trascinato con una doppietta la squadra di, tornato in Brianza dopo il flop a Firenze e il mancato riscatto da parte del club viola.

Anche il suo futuro al Monza è incerto, con la dirigenza biancorossa pronta in estate a prendere in considerazione eventuali offerte per il fantasista classe ’99 dell’estimatore Antonelli. Nel match con la Juve Stabia erano presenti all’U-Power Stadium anche gli agenti di Colpani, che in casa Monza curano inoltre gli interessi di mister Bianco, Ciurria, Caso e del baby💪 Esatto! Il Brasile è la regina dei Mondiali! Esatto!

Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l’16 novembre 2022 contro l’Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18.

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