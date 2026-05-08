News in Italian: Serie A, calciomercato, e altri approfondimenti

A cura di Lorenzo Di Benedetto, il testo offre una panoramica sulle ultime notizie e approfondimenti relativi alla Serie A, al calciomercato e all'allenamento. Il testo include anche una riflessione sul motivo per cui alcuni giocatori non si prestano e una valutazione sulla possibilità di una vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio.

Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato... non lo capirò mai questa cosa. ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno.

Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare, di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori.

Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo. La Lazio si è ripresa, ha fatto belle partite, speriamo che possano alzare un trofeo, perchè ti salva una stagione. Fuser: Lazio, la vittoria della Coppa Italia cambierebbe il giudizio finale sulla stagione. L'agente assicura: ‘Lukaku ancora in una big’.

Ai saluti con il Napoli, la Roma punta MannaFriburgo-Aston Villa è la finale della Europa League 2026. Dove e quando si giocaConference League, la finale sarà tra il Crystal Palace e la favola Rayo VallecanoUn passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la FiorentinaSpalletti sprona la Juventus: massimo sforzo e Vlahovic dal 1’Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 maggioSerie B, all'Adriatico un finale thriller tra Pescara e Spezia per sperare ancoraSerie B, Frosinone-Mantova: Ciociari a un punto di distanza dalla Serie ACosenza eliminato nei play off: non scatta l’obbligo di riscatto di Ferrara.

La situazioneAudace Cerignola, Maiuri potrebbe non restare. E Di Toro è nel mirino del CasaranoTortelli in campo dopo 400 giorni: ‘Bello ed emozionante. La Fiorentina è casa e famiglia’Roma Femminile, Giugliano: ‘Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC’Ascolta il podcaste di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Calciomercato Lazio Coppa Italia Allenamento Giocatori Allenatore Calciatori Tattica Europa League Rayo Vallecano Crystal Palace Frosinone Mantova Pescara Spezia Fiorentina Spalletti Juventus Vlahovic Serie B Adriatico Frosinone-Mantova Cosenza Ferra Maiuri Cerignola Tortelli Roma Femminile Giugliano Sara Gama FIGC Podcaste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Italian Antitrust opens probe into Glovo and Deliveroo ItalyThe Italian Antitrust Authority said Wednesday that it has opened an investigation into some companies belonging to the Glovo group (Glovoapp23, Foodinho and Glovo Infrastructure Services Italy) and into Deliveroo Italy. (ANSA)

Read more »

Serie C Playoff: Casarano e Pianese scrivono la storia verso la Serie BAnalisi dettagliata dei risultati dei playoff di Serie C, con le imprese di Casarano, Pianese e Lecco in vista della fase nazionale.

Read more »

Lorenzo Lucca tra Nottingham Forest e il mercato italiano: l'analisi del futuroUn approfondimento sulla situazione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest in vista della sfida con l'Aston Villa e le possibili evoluzioni di mercato tra Napoli e Fiorentina.

Read more »

Il Napoli pareggia 2-2 contro la Scafatese: Giovane in gol, tornano Di Lorenzo e VergaraIl Napoli ha disputato oggi un allenamento congiunto con la Scafatese, squadra che ha militato in Serie D e che è stata promossa in Serie C. Secondo.

Read more »