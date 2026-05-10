News - Milan, ultime tre gare decisive per la qualificazione in Champions: Tare al tiro e attenzione alle reti conquistate in Serie A

venerdì 27 maggio 2022, al Milanello, alle ore 18:00, Milan-Atalanta, le ultime tre gare saranno cruciali per il futuro a 2 lunghezze dalla qualificazione in Champions League. Il Milan, da sei gare senza vittorie, dovrà cercare di continuare a vincere sia a livello di classifica che in quella degli spareggi. Tare punta il tiro da fuori area, mentre Allegri ha annunciato che l'assenza di Modric sarà pesante per tutta la squadra. E' preoccupante il record di reti non conquistate negli ultimi cinque incontri di Serie A. Funzionerà tutto quest' jurnale in vista del tetto massimo in Italia?

Il Milan , da sei gare non vince più e potrebbe doversi affidare alla qualificazione aritmetica alla Champions League, contro l' Atalanta , seconda in classifica. Saranno gli ultimi tre match cruciali per i rossoneri.

I aspetta una sfida contro un avversario difficile, dopo le ultime prestazioni poco brillanti. Il centrocampista francese, Tare, punta a siglare un gol per la qualificazione. L'assenza di Modric complica il cammino della squadra, ma l'allenatore e il direttore sportivo sono ottimisti per il futuro. E' preoccupante il record di gol non realizzato degli ultimi cinque incontri di Serie A della squadra di Allegri.

Si gioca stasera in quello che potrebbe essere l'ultimo impegno stagionale della società, dopo quest'anno di 'risparmio' sulla tifoseria e sul pubblico in generale. Vuoi esprimere il tuo pensiero sui temi più importanti del calcio? Iscriviti o registrati nel nostro sito e condividi le tue opinioni per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e altro ancora





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