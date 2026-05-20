News of Cannes 2023: Latest Updates, Film Selections and More

Stay updated with the latest news and film selections for the upcoming Cannes Film Festival 2023. The festival will take place from May 17 to May 28, featuring a variety of films in different categories.

Un film 'dell'amore e la morte, la creazione e la distruzione, sulla sopravvivenza e su come, a volte, anche nell'oscurità, qualcosa di bello riesca a crescere'.

Così Lukas Dhont, vincitore sulla Croisette nel 2018 della Camera d'or con Girl e nel 2022 del Grand Prix con Close, descrive il suo Coward, con cui torna in concorso nel programma il 21 maggio al Festival di Cannes. La storia è ambientata nel pieno della Prima Guerra Mondiale ed ha al centro due soldati che cercano un modo per sfuggire alla brutalità del conflitto.

E' poi il giorno di Penelope Cruz, cointerprete dell'altro film in corsa per la Palma d'oro al debutto, La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi (chiamati Los Javis) che pur non essendo più coppia nella vita, hanno mantenuto il sodalizio artistico. Qui raccontano La storia di tre uomini, le cui vite sono intimamente intrecciate attraverso la sessualità e il desiderio, il dolore e l'eredità, in tre epoche diverse: 1932, 1937 e 2017.

Protagonista della giornata anche Tilda Swinton, la grande attrice britannica, che si racconterà in un Rendez vous con il pubblico





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