News on US-Israel attack on Iran, Hezbollah ceasefire, and Iran tariffs

This news article provides updates on the US-Israel attack on Iran, the Hezbollah ceasefire, and Iran's decision to impose tariffs on shipping through the Strait of Hormuz.

Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra in Iran , Trump : 'Voto inutile e non patriottico'. Hezbollah : 'L'accordo di Washington è una capitolazione e una sconfitta'.

Notizie di giovedì 4 giugno sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City: 9 morti, 4 sono bambini. Uccisi Khamenei e decine di leader. L'Iran ha risposto colpendo Israele, le basi Usa nel Golfo e i Paesi che le ospitano, bloccando lo Stretto di Hormuz e mobilitando Hezbollah in Libano.

Un accordo con l'Iran era stato 'in gran parte negoziato'. Il 28 maggio, i negoziatori di Usa e Iran hanno raggiunto un accordo preliminare. Manca ancora l'approvazione di Trump (che avrebbe chiesto un paio di giorni per valutarlo). L'intesa prevedeva un'cessate il fuoco siglato tra Israele e Libano ad aprile.

Il primo ministro israeliano ha annunciato nuovi attacchi sulla capitale, ma la Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. Raid dell'Idf nel sud del Libano dopo l'uccisione di un soldato israeliano, morto in un attacco di Hezbollah, con un missile anti carro all'indomani dell'accordo per il cessate il fuoco fra Israele e Libano.

Il missile di Hezbollah ha colpito un carro israeliano che operava a nord del fiume Litani che le forze israeliane hanno superato da tempo. I raid israeliani hanno ucciso cinque persone nell'est e altre tre nel sud, a Tiro, ha reso noto il ministero della salute. Hezbollah sembrerebbe aver accettato un cessate il fuoco in Libano, sebbene i dettagli di questo accordo rimangano poco chiari.

Questo quanto riferito da una fonte libanese non coinvolta nei colloqui ma informata sulla questione da alti funzionari libanesi.

'Hanno più o meno accettato di cessare le ostilità se Israele lo farà', ha affermato la fonte, sottolineando peraltro come sia forte in Libano la preoccupazione per la potenziale fragilità del cessate il fuoco, anche in considerazione della situazione politica israeliana e delle imminenti elezioni del 2026. Preoccupa anche il rischio che il presidente statunitense Donald Trump possa essere distratto da altri eventi nei prossimi mesi.

Sempre oggi, una fonte israeliana, citando rappresentanti libanesi, ha riferito che Hezbollah avrebbe accettato i termini del cessate il fuoco. In un discorso tenuto oggi, il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha però respinto l'idea di una tregua. L'Iran ha dichiarato che cercherà di imporre tariffe di servizio per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz in cambio della garanzia della sicurezza delle imbarcazioni, anziché pedaggi di transito.

L'Iran 'non intende riscuotere tasse di passaggio, dazi di transito o pagamenti per i diritti di transito', ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi in un'intervista all'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr. Il Paese richiederà invece un risarcimento per i servizi prestati a fianco dell'Oman, tra cui assistenza alla navigazione, ricerca e soccorso, servizi di sicurezza e protezione e servizi di bonifica ambientale in caso di inquinamento.

È salito a 11 il bilancio di morti nei raid israeliani avvenuti nelle prime ore di oggi su Gaza City, mentre sono 'decine' le persone rimaste ferite. Lo riport





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