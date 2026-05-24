News Text Analysis

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Una scrittrice del 2006, premiata nel 2026 con un voluminoso romanzo definito 'una meraviglia' (anche se quest'anno il Booker Prize non è arrivato, l'autrice s'è dovuta accontentare della selezione finale), Sonia e Sunny non si conoscono.

Lei desidera diventare scrittrice e lui è già giornalista. Non sanno nemmeno che le loro famiglie li hanno destinati al matrimonio. Incontrandosi, due solitudini sapranno annullarsi? (Una quarantina di settimane prima della morte, che arrivò nel dicembre del 1987, una delle più grandi narratrici del Novecento viene chiamata a Laval, in Canada, per tenere una conferenza, qui integralmente riportata, sul rapporto fra uomini, animali e pianeta.

'La Terra appartiene a tutti gli esseri viventi e noi dipendiamo in definitiva da tutti gli esseri viventi. Ci salveremo o moriremo con loro e con lei': questa è la frase che appare in copertina e che condensa tutto ciò che è necessario sapere, anche prima della consapevolezza del cambiamento climatico.

) Cinque anni fa l'Italia conobbe Lea Ypi - nata in Albania, docente di Filosofia politica alla London School of Economics - con un libro sull'utilizzo del ricordo del comunismo e dello shock del liberalismo. Ora Ypi riparte da una foto: quella dei nonni paterni sorridenti in luna di miele a Cortina d'Ampezzo, nonostante sia il 1941, in piena guerra.

Da lì si parte per una ricostruzione delle mille contraddizioni del Novecento, fra nobilità, rivoluzioni, amori, morti e su come la storia attraversa le nostre vite e su quello che ne rimane nella memoria. (Le crociate, eventi di un millennio fa, continuano a suscitare interesse e a produrre titoli, l'uno e gli altri spesso temuti da alta carica di prevedibilità: come quelli preannunciarono la tendenza aggressiva e coloniale dell'Europa.

Ma qui l'autore parte da un presupposto insolito e convincente: condannare le crociate significa condannare l'essenza dell'Europa, che ha le sue radici anche nel cristianesimo incarnato che fu il grande motore del Medioevo. Le crociate vanno raccontate - qui agilmente - e comprese dentro lo spirito del tempo. ) Sottotitolo: 'Le interviste, la comunicazione, lo stile che hanno portato Hitler al potere', e che noi aggiungiamo: al potere lo hanno consolidato fino alle tragedie della guerra e della Shoah.

Un libro che ha una consistenza ben definita poiché il capo del nazismo è stato forse il primo tiranno che ha preparato e fondato la sua tirannia sulla parola anziché sull'azione (persino Mussolini si inventò la Marcia su Roma). Oltre cento interviste analizzate da un apprezzato documentarista tedesco, un'opera pubblicata dopo la sua prematura morte nel 2024. (Che cosa è un buco nero? Che cosa c'è dentro?

E che cosa vi accade? Sono alcune fra le grandi domande a cui la fisica cerca di dare risposta, dopo la rivoluzione della teoria della relatività e fino a oggi, da Einstein fino a Hawking e oltre. È un viaggio senza ritorno - dice l'autore, che da anni si occupa di divulgazione scientifica ad alto livello. Un viaggio in uno spazio dentro cui c'è collisione fra creazione e distruzione, fra finito e infinito.

La dimostrazione che fisica e metafisica sono separate da un confine sottile ed estremamente labile. ) L'autore di Israele e l'importazione della tirannia dice che la vera colpa di Ben Gvir e del suo garante Netanyahu è di aver voluto un Paese che non esporta in Medio Oriente gli ideali democratici, ma porta in Occidente le idee che si impongono a pugni in testa





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