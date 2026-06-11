News Text: Scegli di non autorizzare la profilazione pubblicitaria e del contenuto e aderire all'offerta economica equivalente

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'Vecchia a chi? ' è il titolo della mostra e anche del primo Forum sulla longevità dal punto di vista delle donne, in programma da 12 giugno al 4 luglio 2026, alla Fabbrica del Vapore a Milano a parola ci fa abbastanza orrore. Vecchia. Non necessariamente perché ci faccia paura l'età che avanza.

Ma perché a quella parola è incollato un giudizio. In una cultura che continua a premiare la giovinezza e a considerare l'invecchiamento, soprattutto femminile, qualcosa da correggere, nascondere o combattere, metterlo al centro del dibattito è rivoluzionario. È con questo spirito che nasce, in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 12 giugno al 4 luglio 2026.

Un evento che propone di raccontare la vecchiaia non più un fatto individuale, ma un fenomeno che riguarda tutti, Viviamo più a lungo, siamo più attive, lavoriamo più a lungo, viaggiamo, ci prendiamo cura di figli, nipoti, genitori e spesso anche di noi stesse. , ma continuano a essere poco raccontate, e quando lo sono, spesso attraverso luoghi comuni che appartengono più al passato che al presente.

Il calendario del Forum è ricco ma al suo cuore c'è la mostra fotografica (visitabile dal 13 giugno al 4 luglio). Un progetto che mette insieme 65 opere firmate dal Collettivo Donne Fotoreporter. Ovvero Liliana Barchiesi, Kitti Bolognesi, Giovanna Calvenzi, Anna Fuga, Marzia Malli, Laura Rizzi e Livia Sismondi.che, nel corso della loro carriera, hanno documentato alcune delle trasformazioni più importanti della società italiana. Questo mentre, contemporaneamente, vivevano quei cambiamenti sociali, professionali e culturali sulla loro pelle.

"Abbiamo iniziato a lavorare insieme negli anni Settanta. Ci ritroviamo oggi a riflettere su cosa significhi invecchiare, noi che insieme siamo invecchiate", spiegano le autrici.che ha fotografato le battaglie per il divorzio, l'aborto, il lavoro femminile e le rivoluzioni culturali degli anni Settanta, costruendo un archivio prezioso sulla condizione delle donne. A Kitti Bolognesi, giornalista e photo editor per importanti testate italiane, che ha affiancato all'attività editoriale un costante impegno nella valorizzazione della cultura fotografica.

, tra le figure più autorevoli della fotografia italiana, è stata photo editor, curatrice internazionale e presidente del Museo di Fotografia Contemporanea, contribuendo a formare generazioni di professionisti dello sguardo. documentarista e filmmaker, porta invece nella mostra la sensibilità narrativa maturata tra Milano e Parigi, dove vive e lavora da anni (qui sopra il trailer del suo documentario "Come si invecchia oggi?

") che sarà proiettato in loop nello spazio espositivo del forum.che ha raccontato il femminismo e l'emancipazione femminile quando questi temi erano di nicchia, per poi sviluppare una ricerca sempre più personale sull'identità e sulla cura.che ha attraversato reportage, fotografia d'interni e ricerca artistica mantenendo costante l'attenzione verso le persone e le relazioni. Infine, che ha documentato le lotte per i diritti delle donne e i cambiamenti sociali dagli anni Settanta a oggi





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