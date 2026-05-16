Neymar potrebbe diventare giocatore comunitario dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana

Il fuoriclasse brasiliano Neymar potrebbe diventare ufficialmente giocatore comunitario dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana. Questo cambiamento porterebbe benefici per il suo ritorno in Europa e la possibilità di tesserarsi per squadre della Serie A e altri principali campionati continentali senza restrizioni sul numero di extracomunitari.

Il fuoriclasse brasiliano Neymar potrebbe diventare ufficialmente giocatore comunitario dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana. Questo cambiamento porterebbe benefici per il suo ritorno in Europa e la possibilità di tesserarsi per squadre della Serie A e altri principali campionati continentali senza restrizioni sul numero di extracomunitari.

Nonostante i suoi 34 anni e gli ultimi stop fisici, Neymar resta uno dei profili più ricercati e discussi. Un ingaggio da comunitario potrebbe renderlo ancora più appetibile per squadre di vertice o club ambiziosi desiderosi di un colpo mediatico e tecnico di primo livello.

Inoltre, il suo arrivo a un punto fondamentale della carriera, le sue condizioni fisiche, le dinamiche con la Nazionale e le nuove possibilità di mercato fanno sì che resti uno dei nomi più discussi e influenti del panorama calcistico mondiale. Se verrà confermata ufficialmente la cittadinanza italiana, si aprirà una fase del tutto nuova, non solo per il giocatore ma anche per i club europei che potrebbero valutare sotto una prospettiva diversa uno dei talenti più iconici dell’ultimo decennio





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