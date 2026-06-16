NGT: voto cruciale al Parlamento UE tra etichettatura e brevetti

Il Parlamento europeo si appresta a votare sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT). Una mobilitazione senza precedenti di ambientalisti e consumatori mette in discussione l'accordo, con il nodo dell'etichettatura e dei brevetti al centro del dibattito.

Il momento cruciale per il futuro dell'agricoltura europea è arrivato. Dopo mesi di mobilitazione, petizioni e pressioni, la decisione sulla proposta legislativa relativa alle Nuove Tecniche Genomiche ( NGT ), che includono tecnologie di editing genetico come Crispr-Cas9, si gioca nelle prossime ore.

Contrariamente a quanto sembrava solo poche settimane fa, quando un voto favorevole appariva scontato, l'esito è ora tutt'altro che certo. La proposta era nata come un passaggio quasi burocratico, con un compromesso già raggiunto tra Commissione europea, Parlamento e Consiglio.

Tuttavia, una mobilitazione senza precedenti da parte del fronte ambientalista e delle associazioni dei consumatori ha trasformato questo dossier in uno dei più controversi dell'intera legislatura. Le questioni irrisolte si concentrano su due punti fondamentali: l'obbligo di etichettatura per i prodotti derivati da piante ottenute tramite editing genetico e l'estensione della brevettabilità ai semi NGT.

Se il Parlamento approverà emendamenti su questi temi, l'intero processo legislativo tornerà in fase negoziale, una prospettiva che le organizzazioni mobilitate considerano non solo auspicabile, ma necessaria. Secondo l'attuale normativa europea, tutti gli organismi geneticamente modificati sono soggetti a un sistema di garanzie articolato: valutazione obbligatoria del rischio prima dell'immissione in commercio, tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva ed etichettatura sulle confezioni.

Le stesse proiezioni della Commissione europea indicano che, con la nuova proposta, queste garanzie verrebbero meno per circa il 94% delle piante NGT, che potrebbero entrare nel mercato UE senza alcun obbligo di etichettatura, tracciabilità né valutazione preventiva del rischio. Le associazioni denunciano una doppia erosione: della capacità dei consumatori di fare scelte consapevoli e del controllo degli agricoltori sui propri semi, sempre più soggetti a brevetti aziendali.

Un rischio particolarmente grave per le filiere biologiche e biodinamiche, che basano la loro credibilità sulla trasparenza e sulla tracciabilità dei processi produttivi. Anne Flohr della Biodynamic Federation Demeter International, tra i principali promotori della campagna europea Blacked-Out Ingredients - Label Gene-Edited Food! , ha dichiarato: Per noi una cosa è chiara: le persone vogliono sapere cosa c'è nel loro cibo.

Eliminare l'etichettatura OGM non è una semplificazione burocratica: è togliere ai cittadini la possibilità di scegliere cosa mettere nel piatto. Flohr ha sottolineato la portata storica del voto: Se il Parlamento rimuove i requisiti di etichettatura OGM, segnerà una svolta e aprirà la strada a una perdita progressiva di trasparenza lungo tutta la filiera alimentare. Per la prima volta i legislatori UE ridurrebbero le informazioni disponibili per i consumatori invece di ampliarle.

La mobilitazione ha numeri significativi: oltre 600.000 cittadini europei hanno firmato petizioni per il mantenimento dell'etichettatura obbligatoria per i prodotti NGT, e più di 208.000 messaggi di posta elettronica sono stati inviati direttamente ai membri del Parlamento europeo attraverso la piattaforma della campagna. Questa pressione dal basso ha contribuito a cambiare il clima politico attorno al dossier, rendendo il voto molto meno prevedibile di quanto non fosse all'inizio dell'anno.

La coalizione Blacked-Out Ingredients riunisce oggi oltre 60 organizzazioni in 18 Paesi europei, un fronte trasversale che va dai produttori biologici e biodinamici alle associazioni di consumatori, dai rivenditori indipendenti agli apicoltori, dai selezionatori vegetali tradizionali ai movimenti ambientalisti. Un'alleanza insolita che testimonia come il tema NGT tocchi interessi e preoccupazioni che attraversano settori molto diversi. Tra le questioni più spinose, e spesso meno discusse nel dibattito pubblico, c'è quella dei brevetti sui semi.

La proposta legislativa, nella sua formulazione attuale, aprirebbe la possibilità per le grandi aziende di brevettare le piante ottenute tramite editing genetico, incluse caratteristiche che in natura esistono già, ma che le NGT consentono di replicare o trasferire in modo più rapido e preciso. Una prospettiva che preoccupa in modo particolare i selezionatori vegetali indipendenti e le cooperative agricole, che temono di perdere accesso a materiale genetico oggi disponibile liberamente.

Per gli agricoltori biologici e biodinamici, il rischio è duplice: da un lato la contaminazione involontaria delle proprie produzioni da parte di piante NGT coltivate nelle vicinanze, dall'altro la difficoltà di garantire ai propri clienti e alle catene di certificazione che i prodotti siano effettivamente privi di organismi geneticamente modificati in assenza di un sistema di tracciabilità obbligatoria. Il voto di domani potrebbe quindi segnare un punto di svolta per l'agricoltura europea, con implicazioni profonde per la trasparenza alimentare, la sovranità degli agricoltori e la fiducia dei consumatori





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