Niccolò Centioni attacca il revival de I Cesaroni: "Se mi riducono lo spazio, cerchino un altro Rudi"

L'attore Niccolò Centioni, attraverso Instagram, ha denunciato la drastica riduzione del suo personaggio Rudi nel remake de I Cesaroni, confessando di aver accettato solo per gratitudine ma minacciando di abbandonare se lo spazio dovesse diminuire ulteriormente. Il revival, dopo un debutto promettente, ha visto crollare gli ascolti, sollevando dubbi su un possibile rinnovo.

Niccolò Centioni , l'attore noto per il ruolo di Rudi nella serie I Cesaroni , ha espresso pubblicamente il suo malcontento attraverso una serie di storie su Instagram riguardo alla drastica riduzione del suo personaggio nel revival della fiction, andato in onda su Canale 5 tra aprile e giugno con la regia di Claudio Amendola .

L'attore trentatreenne ha raccontato lo shock provato nel leggere le sceneggiature, dove il suo personaggio, da protagonista nelle passate stagioni, è stato declassato a una figura marginale, suscitando perplessità sui criteri della produzione. Nonostante il ruolo ridotto, Centioni ha accettato per gratitudine verso la serie che gli ha dato successo, ma ha avvertito che se dovesse essere ulteriormente ridotto lo spazio, la produzione dovrà cercare un altro interprete per Rudi.

Il revival, partito con ottimi ascolti (3.486.000 spettatori e il 22,6% di share), ha subito un crollo verticale, toccando il 13% di share con 2.164.000 spettatori nell'ultima puntata, ipotizzando una possibile chiusura definitiva e niente ottava stagione. La vicenda evidenzia tensioni interne al cast storico e un calo d'interesse del pubblico verso l'operazione nostalgia, che rischia di compromettere il futuro della saga della Garbatella





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