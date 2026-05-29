Niccolò Fabi: Il dolore per la morte di mia figlia Olivia e la musica come cura

Il cantautore Niccolò Fabi si racconta a Tg1 Talks, parlando del dolore insopportabile per la perdita della figlia Olivia e di come la musica e l'incontro con Medici con l'Africa Cuamm lo abbiano aiutato a trasformare la rabbia in pace.

Il cantautore Niccolò Fabi ha rilasciato un'intervista a Tg1 Talks in cui ha affrontato il tema della morte della figlia Olivia, scomparsa prematuramente. Con parole sincere e commoventi, Fabi ha descritto il dolore come 'talmente forte e incomprensibile che non c'è in italiano una parola che lo descriva'.

Nonostante la tragica perdita, il musicista ha trovato nella musica e nell'incontro con l'organizzazione Medici con l'Africa Cuamm un modo per elaborare il lutto e trasformare la rabbia in pace interiore. Fabi ha raccontato che le emozioni potenti sono il carburante essenziale della vita: ci guidano e ci danno la forza per compiere grandi azioni. Il cantautore ha sottolineato come il supporto di Cuamm, la prima ong di medici italiani a promuovere la salute dei popoli africani, sia stato fondamentale.

Ha spiegato: 'Mi ha dato le motivazioni, aiutandomi a riposizionare quell'esperienza unica, esclusiva, la più drammatica possibile, in un flusso della vita che non toglie il dolore ma lo mette in un fiume che scorre. Abbandonarsi a quel fiume, senza ostacolarlo nella sua corrente ripida, è stato un modo per usare questo carburante verso un luogo di pace e non di rabbia.

' Fabi ha aggiunto che lui e la sua famiglia non sono diventati rabbiosi per fortuna, grazie a un fattore genetico e di carattere, e soprattutto grazie all'arte e alla musica, che in quel momento sono state un mezzo di condivisione e unione. Il cantautore ha ricordato don Dante e don Luigi, presidente e predecessore di Cuamm, che hanno celebrato i funerali di Olivia. Ha descritto l'esperienza con l'ong come una delle più importanti della sua vita.

Raccontando un episodio significativo, Fabi ha detto che lui e la moglie cercavano un momento per stare da soli, ma le agende erano piene. L'unica settimana libera coincideva con un viaggio in Sud Sudan per consegnare una raccolta fondi: 'È stato un sì all'unisono'.

Se non avesse fatto il cantautore, Fabi avrebbe voluto dedicare la vita agli altri, diventando medico o insegnante: 'Sanità e istruzione sono i capisaldi della società, due ambiti che dovrebbero essere garantiti e salvaguardati perché trattano la salute fisica, biologica e quella mentale attraverso la conoscenza'. Con queste parole, Niccolò Fabi ha offerto una testimonianza di resilienza e di come il dolore possa essere trasformato in forza positiva.

In un mondo spesso dominato dalla rabbia e dalla disperazione, la storia di Fabi è un esempio di come l'arte e l'impegno sociale possano aiutare a superare anche le prove più dure. La sua musica continua a parlare di vita e di amore, portando un messaggio di speranza a chiunque abbia vissuto una perdita simile.

Il cantautore ha concluso l'intervista ribadendo l'importanza di lasciarsi andare al flusso della vita, senza opporsi al dolore ma imparando a conviverci, trasformandolo in un motore per fare del bene





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