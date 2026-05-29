Niccolò Fabi: la musica e l'impegno sociale per superare il dolore della perdita della figlia

Il cantautore romano Niccolò Fabi ha raccontato in una recente intervista la sua storia di dolore e rinascita dopo la perdita della figlia Olivia, avvenuta sedici anni fa. Fabi ha spiegato come la musica e l'impegno sociale siano stati il suo strumento per superare il dolore e trovare la pace interiore. In particolare, Fabi ha raccontato di come un'esperienza fortissima, avvenuta nel 2013 insieme ai suoi amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, abbia rinsaldato il suo legame fraterno con loro e lo abbia aiutato a superare il dolore per la perdita della figlia. Durante l'intervista, Fabi ha anche riflettuto sulla sanità e l'istruzione, due ambiti che secondo lui dovrebbero essere garantiti e salvaguardati perché trattano la salute fisica, biologica e quella mentale attraverso la conoscenza.

Niccolò Fabi , il cantautore romano, ha raccontato in una recente intervista la sua storia di dolore e rinascita dopo la perdita della figlia Olivia, avvenuta sedici anni fa a causa di una meningite fulminante.

Fabi ha spiegato come la musica e l'impegno sociale siano stati il suo strumento per superare il dolore e trovare la pace interiore. Nel 2010, subito dopo la perdita della figlia, Fabi aveva confessato al Tg1 che il palcoscenico sarebbe stato l'ultimo posto in cui avrebbe voluto stare.

Tuttavia, con il passare del tempo, la prospettiva è cambiata e Fabi ha trovato la forza di continuare a fare musica e a portare avanti il suo impegno sociale. In particolare, Fabi ha raccontato di come un'esperienza fortissima, avvenuta nel 2013 insieme ai suoi amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, abbia rinsaldato il suo legame fraterno con loro e lo abbia aiutato a superare il dolore per la perdita della figlia.

Durante l'intervista, Fabi ha anche riflettuto sulla sanità e l'istruzione, due ambiti che secondo lui dovrebbero essere garantiti e salvaguardati perché trattano la salute fisica, biologica e quella mentale attraverso la conoscenza





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