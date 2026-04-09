Niccolò Filippucci: Dopo Sanremo Giovani, l'album “Un Posto Dove Andare” e il debutto live a Milano

Il vincitore di Sanremo Giovani, Niccolò Filippucci, si racconta in un'intervista esclusiva a FqMagazine. Parla del suo primo album, “Un Posto Dove Andare”, della vita a Milano, del suo debutto live ai Magazzini Generali e delle sue riflessioni sul successo, l'amore e la crescita personale. L'artista svela i dettagli del suo nuovo progetto musicale, le collaborazioni e le emozioni che lo hanno accompagnato in questo percorso. Filippucci condivide le sue esperienze, dalle difficoltà di comunicare i sentimenti alla gestione della vita da solo, offrendo uno sguardo intimo sulla sua arte e sulla sua vita.

“Ho vinto Sanremo Giovani , ma rimango umile. Vivere da solo mi ha dato la libertà, ma devo anche pulire casa! Le bugie bianche in amore sono concesse”: Niccolò Filippucci presenta “ Un Posto Dove Andare ” Il vincitore di Sanremo Giovani presenta a FqMagazine il suo primo disco e si racconta tra vita a Milano e il primo concerto.

Ai Magazzini Generali attesi come ospiti Settembre e l'amico di sempre trigNO, che sarà presentato per la prima volta dal vivo, come spoilerato da alcune story su Instagram. Il disco vede la partecipazione di autori come l’hit-maker Alessandro La Cava, Roberto Casalino, Leonardo Lamacchia, Raffaele Esposito e poi, naturalmente, Filippucci. I brani sono squisitamente pop a tratti retrò anni 2000, altri contemporanei. I testi parlano delle riflessioni di un ragazzo di 19 anni con tutti i dubbi, le perplessità, ma anche l’urgenza di comunicare in musica ciò che difficilmente riuscirebbe a fare con le parole. Per sua stessa ammissione. Dopo la vittoria di Sanremo, cosa è successo nella tua vita? È stato un bel cammino e mi sembra sia successo tutto ieri. Sono ancora lì al Teatro Ariston con la testa praticamente. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo lavorato e perfezionato le ultime cose del disco per renderlo migliore possibile. È stato un bel mese intenso, quello che arriva lo sarà ancora di più. Credo di essere rimasto sempre lo stesso, perché io sono davvero un ragazzo molto semplice con abitudini altrettanto semplici. Mi sento la stessa persona, con lo stesso approccio al lavoro che avevo prima. “Ci sono cose che se non le impari ora non le impari mai ed io non lo posso ignorare”, dici in “Sfumature”. Quali sono queste cose? Questa frase rispecchia un po’ anche quello che sono sicuramente. Credo che comunque questo periodo della mia vita sia collegato a una evoluzione umana oltre che artistica. Nella canzone si parla di storia d’amore, però può essere allargata anche in vari altri campi. Ogni giorno cerco di migliorarmi, sono cresciuto tanto dal punto e in questi due anni e mezzo ho imparato tante cose che non conoscevo prima, ho sperimentato anche di più. E dal punto di vista personale? Ho conosciuto tante persone nuove, ho cambiato città, mi sono trasferito a Milano, ho cambiato anche la mia routine. Sono le mie prime esperienze da solo, senza la mia famiglia. A parte il primo disorientamento dovuto agli spostamenti in città, adesso va molto meglio. Fortunatamente sono una persona che si adatta facilmente ai nuovi contesti. Qual è il vantaggio di vivere senza i genitori? Ovviamente ho molta più libertà di orari, spostamenti e gestione della casa (ride, ndr). Ecco quest’ultima è stata ed è la parte più ‘pesante’. Insomma ci sono certamente lati negativi e positivi. Sicuramente è il momento della vita in cui inizi a creare uno spazio tutto tuo. Ne ho parlato anche con i miei e l’attimo in cui vai via di casa è tra quelli che poi rimarranno indelebili nella memoria. Ed è quello che sta accadendo a me. In “Niente da perdere” dici “tutto intorno corre mentre io resto fermo ad un semaforo. A cosa ti riferisci? Vivo sempre come se non stessi mai facendo abbastanza, per ambizione personale oppure aspettative. Mi metto sempre in gioco, sono molto critico con me stesso, penso sempre che potrei dare quel qualcosina di più. In tutti i campi. So che non è una cosa sana, ma per il momento è così. Parli delle riflessioni notturne in “4:30”. A cosa pensi? Non ho grandi risposte filosofiche sulle mie riflessioni, ma sicuramente appena appoggio la testa sul cuscino la mia testa parte e penso alla mia vita qui a Milano, alle cose che vorrei realizzare, agli amici che ho giù, a chi sono. Hai nuovi amici da quando vivi a Milano? No, quelli che ho sono pochi, ma buoni perché sono molto selettivo. Pretendo tanto da me stesso e pretendo anche lo stesso molto dagli altri. So che è un pregio-difetto che ho. Deve stimolarmi ed essere interessante. In “Eclissi” parli di incomunicabilità. Fai fatica ad esprimere i tuoi sentimenti? Sì, ho molte difficoltà ed è per questo che la musica mi aiuta tantissimo a comunicare perché mi fa sentire al sicuro e riesco a scrivere cose che altrimenti non direi mai in faccia ad una persona. Si parla di bugie in “Strappalacrime”, le dici anche tu? Le bugie bianche ogni tanto servono anche in amore, secondo me, sempre nell’ottica che non faccia soffrire l’altro. Possono essere utili, Il 13 aprile ci sarà il tuo primo concerto ai Magazzini Generali, cosa accadrà sul palco? Anzitutto sarà l’occasione per presentare live tutto il mio nuovo disco, ci saranno anche le canzoni che ho presentato ad ‘Amici’. Con me ci sarà una bella band e non vedo l’ora di suonare un sacco, ci divertirem





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Niccolò Filippucci Sanremo Giovani Un Posto Dove Andare Album Musica Intervista Magazzini Generali Concerto Milano Vita Privata Amici Pop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Teheran: 'Giovani formino catene umane attorno a centrali elettriche'È l'appello rivolto, attraverso i microfoni della televisione di Stato iraniana, da Alireza Rahimi, segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e dell'Adolescenza, in seguito alle minacce di ulteriori attacchi da parte di Trump all'Iran

Read more »

Quei giovani con la data di scadenza: a Torino il 76% è precarioLo studio: contratti a termine all’ingresso nel lavoro e occupazione in calo, così si svuota una generazione

Read more »

Cyberdeck, la nuova cultura tech della Gen Z: i giovani vogliono costruire i propri computerGen Z, 12 curiosità

Read more »

Nicolò Filippucci: «In amore sono sottone, i brani di 'Un posto dove andare' lo confermano»Amici 2025.

Read more »

L'apprendimento della violenza: come i media e gli adulti influenzano i giovaniL'articolo analizza come l'esposizione alla violenza, sia nei media che nel comportamento degli adulti, influenzi l'apprendimento e l'uso della violenza da parte di bambini e adolescenti. Esamina casi specifici e propone soluzioni basate sulla nonviolenza e l'educazione critica.

Read more »

Nicolò Filippucci: «Nel profondo esistenziale per capire chi sono». E Maria De Filippi lo chiama dopo SanremoA quasi vent’anni, Nicolò Filippucci parla già di «profondo...

Read more »