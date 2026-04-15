Nicola Mazzanti nuovo Country Director di Accord Healthcare Italia: una nomina strategica per l'innovazione e l'accesso alle cure

Accord Healthcare Italia annuncia la nomina di Nicola Mazzanti a Country Director, una mossa che riflette la nuova strategia aziendale orientata all'innovazione, all'espansione nelle specialty oncologiche e croniche, e al potenziamento dell'accesso a terapie a valore aggiunto, con un focus sul paziente e sulla sostenibilità del SSN.

Accord Healthcare Italia celebra un momento di svolta strategica con l'annuncio della nomina di Nicola Mazzanti a Country Director . Questa decisione segna un passaggio fondamentale nel percorso di evoluzione e riposizionamento del gruppo nel dinamico mercato farmaceutico italiano, una scelta che pone l'accento su una leadership giovane, energica e proiettata verso il futuro.

Nicola Mazzanti, formatosi come Health Economist, vanta una comprovata esperienza nel settore farmaceutico, avendo ricoperto ruoli di crescente responsabilità e acquisito competenze di prim'ordine nella modellazione economica e nella strategia aziendale. Nel corso della sua carriera, ha gestito direttamente le attività commerciali e di accesso al mercato, sia a livello nazionale che internazionale, con un focus particolare su aree terapeutiche cruciali come l'oncologia, le malattie rare e le terapie innovative. Il suo ingresso in Accord Healthcare Italia nel marzo 2025, in qualità di Commercial Director, ha immediatamente innescato un processo di forte integrazione operativa, assumendo la coordinazione di marketing, vendite, market access e gare d'appalto. Oggi, Mazzanti assume la guida dell'azienda in una fase di consolidamento e trasformazione significativa.

Accord Healthcare Italia, già punto di riferimento nel mercato dei farmaci equivalenti, sta attivamente espandendo il proprio raggio d'azione nel settore delle specialty. L'attenzione si concentra in particolare sull'oncologia, coprendo un ampio spettro di patologie che vanno dal tumore al polmone a piccole cellule ai carcinomi della prostata e, più recentemente, della vescica. Parallelamente, l'azienda sta rafforzando la sua presenza nel trattamento dell'osteoporosi, una patologia di crescente rilevanza data la tendenza all'invecchiamento della popolazione. Questa evoluzione è perfettamente in linea con il payoff aziendale, Versatili per vocazione, innovativi per scelta, e trova in Nicola Mazzanti una figura in grado di incarnare questa visione.

Il nuovo Country Director ha espresso grande entusiasmo e senso di responsabilità per l'opportunità: Sono lieto di accogliere questa opportunità con entusiasmo e senso di responsabilità. Accord Healthcare Italia è un'azienda dinamica e in forte crescita, che condivide i miei valori di accessibilità alle cure e di innovazione responsabile. Operiamo in una fase in cui innovazione, accesso e sostenibilità devono procedere insieme: insieme al team lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza e ampliare l'offerta di generici, biosimilari e farmaci a valore aggiunto. L'obiettivo è costruire valore duraturo, con il paziente al centro, e sviluppare modelli evoluti di risposta ai bisogni clinici, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale.

La nomina di Nicola Mazzanti, uno dei manager più giovani a guidare un'importante realtà nel settore farmaceutico italiano, sottolinea la volontà di Accord di affrontare le sfide del mercato con una prospettiva rinnovata. Il suo percorso formativo è di prim'ordine, con un Executive MBA in corso presso la SDA Bocconi di Milano e una specializzazione in Health Economics and Management conseguita presso le Università di Bologna e Oslo. Questo bagaglio accademico consolida una visione manageriale strutturata, orientata alla creazione di valore, alla sostenibilità del business e alla governance di organizzazioni che operano in contesti aziendali e regolatori complessi.

Questa nomina si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione strategica, mirato a rafforzare il posizionamento di Accord Healthcare come attore industriale proattivo, capace di rispondere efficacemente ai bisogni clinici insoddisfatti, con un'enfasi particolare sull'oncologia e sulle patologie croniche, e una crescente attenzione all'immunologia. In questo quadro, l'azienda prosegue nello sviluppo di un modello operativo intrinsecamente flessibile, basato sull'integrazione tra affiliate dirette e partnership distributive. Questa strategia consente una rapida adattabilità alle specificità dei diversi mercati e garantisce un accesso tempestivo e sostenibile alle terapie.

Oltre alla sua storica focalizzazione su farmaci equivalenti e biosimilari, Accord Healthcare sta progressivamente ampliando il proprio portafoglio. Questo include l'integrazione di tecnologie innovative, nuove entità chimiche (NCE), farmaci biologici e formulazioni a valore aggiunto, a testimonianza di una strategia chiaramente orientata al consolidamento della presenza nelle aree terapeutiche altamente specialistiche. In Italia, questo percorso di espansione si traduce nell'introduzione graduale di nuove soluzioni terapeutiche in ambito oncologico, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi anni. Una pipeline in continua espansione che non fa che rafforzare il ruolo di Accord come partner sempre più affidabile nel panorama sanitario.





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