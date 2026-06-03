Nicola Piovani festeggia 80 anni e racconta la sua vita in musica

Il compositore italiano Nicola Piovani ha compiuto 80 anni il 26 maggio. In una recente intervista, ha parlato del suo libro "Volano le canzoni", della sua famiglia e della sua carriera musicale. Ha anche affrontato il tema del cancro e ha espresso le sue opinioni sulla politica e sulla società.

Il compositore italiano Nicola Piovani ha festeggiato il suo 80° compleanno il 26 maggio. In occasione di questo importante traguardo, è stato pubblicato il suo libro "Volano le canzoni" (La nave di Teseo).

Nel corso della sua vita, Piovani ha ricevuto il sostegno della sua famiglia, in particolare dei suoi fratelli maggiori Nino e Tonino, che lo hanno incoraggiato a seguire la sua passione per la musica sin dalla sua giovinezza. Questo percorso lo ha portato a ricevere l'Oscar, un momento di grande orgoglio per lui e per la sua famiglia





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