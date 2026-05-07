Nicole Minetti e la questione della grazia: l'Interpol indaga tra Uruguay e Spagna per verificare il riscatto sociale

La Procura generale di Milano analizza i risultati delle indagini internazionali condotte dall'Interpol per confermare o revocare il parere favorevole alla grazia di Nicole Minetti.

La vicenda riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti , ex consigliera della Regione Lombardia, continua a sollevare interrogativi e a richiedere approfondimenti meticolosi da parte delle autorità giudiziarie.

Al centro del dibattito vi è la necessità di verificare se i presupposti per l'atto di clemenza siano ancora validi o se siano emersi elementi ostativi in grado di ribaltare il parere precedentemente espresso. La Procura generale di Milano, sotto la guida della procuratrice generale Francesca Nanni e del sostituto Gaetano Brusa, sta coordinando un'istruttoria supplementare che si estende ben oltre i confini nazionali, coinvolgendo diverse giurisdizioni estere attraverso la mediazione dell'Interpol.

L'obiettivo principale è accertare con assoluta certezza che la condotta della Minetti, dopo la condanna definitiva, sia stata improntata a un reale percorso di riscatto sociale e che non vi siano state nuove derive illegali durante il suo periodo di permanenza all'estero. In particolare, l'attenzione dei magistrati milanesi si è concentrata su Uruguay e Spagna, nazioni dove l'ex consigliera ha trascorso parte della sua nuova vita.

Attraverso l'Interpol, sono state effettuate verifiche rigorose per accertare l'eventuale esistenza di precedenti penali, denunce o indagini in corso relative al favoreggiamento della prostituzione, reato che ha segnato profondamente il passato giudiziario di Minetti nel contesto del celebre caso Ruby bis. Al momento, i primi esiti di queste ricerche non hanno prodotto elementi significativi che possano portare a un parere negativo. Non sono emerse segnalazioni di attività illecite né procedimenti aperti in Uruguay o Spagna.

Tuttavia, la Procura generale ha sottolineato che l'indagine non è affatto conclusa. I magistrati attendono ulteriori approfondimenti e risposte definitive per i prossimi giorni, ribadendo che qualsiasi dato capace di modificare il quadro attuale sarebbe stato immediatamente trasmesso al Ministero della Giustizia. Il rigore di questo processo è dettato anche dalle polemiche suscitate e dalle specifiche verifiche richieste dal Quirinale, che desidera una certezza assoluta prima che l'atto di grazia diventi definitivo e incontestabile.

Parallelamente alle verifiche penali, un aspetto cruciale dell'istruttoria riguarda la vita privata e familiare della donna, con un focus specifico sulla procedura di adozione di un bambino, affetto da gravi patologie e curato presso strutture specializzate a Boston, negli Stati Uniti. L'adozione, avvenuta insieme al compagno Giuseppe Cipriani, è stata oggetto di scrutinio per garantirne la piena regolarità formale e sostanziale. In questo senso, sono state consultate le carte dell'Inau, l'ente uruguaiano preposto alla gestione delle adozioni.

Dai documenti è emerso un dettaglio rilevante: Mercedes Nieto, la legale i cui resti sono stati tragicamente ritrovati carbonizzati nella sua casa vacanze a Garzón, non si sarebbe opposta all'adozione del minore a favore di Minetti. Questo elemento, sebbene di natura civile, contribuisce a delineare il profilo di una donna che ha cercato di costruire un nuovo nucleo familiare lontano dalle luci e dalle ombre della politica milanese e delle vicende giudiziarie del Pirellone.

Il percorso giudiziario di Nicole Minetti è stato complesso e travagliato, culminando in una condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione, da espiare in affidamento ai servizi sociali. Le accuse che hanno portato a tale sentenza includono non solo il favoreggiamento della prostituzione, ma anche il reato di peculato, legato alla vicenda delle cosiddette spese allegre effettuate durante il suo mandato al Pirellone.

Proprio per la natura di questi reati, che toccano l'integrità della pubblica amministrazione e la moralità pubblica, la verifica della volontà di riscatto sociale è diventata il perno attorno a cui ruota l'attuale fase istruttoria. La Procura generale deve determinare se il distacco dalla vita precedente sia effettivo e sincero, o se si tratti di una mera strategia formale.

Solo quando il quadro sarà completo, Nanni e Brusa potranno formulare un parere definitivo che verrà inviato al Ministero della Giustizia e, successivamente, al Colle. In attesa di tali risposte, la posizione di Minetti rimane in un limbo giuridico, dove ogni nuovo documento proveniente dall'estero potrebbe confermare la sua strada verso la redenzione o riaprire le porte di un passato che sembrava ormai superato





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