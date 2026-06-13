Nicole Minetti, il tribunale di sorveglianza dichiara non luogo a deliberare: pena estinta dopo la grazia presidenziale

Il tribunale di sorveglianza ha emesso un'ordinanza di non luogo a deliberare che preclude l'esecuzione della condanna di Nicole Minetti, già beneficiaria della grazia di Sergio Mattarella. L'ex consigliera evita il carcere nonostante le condanne per il caso Ruby e per peculato.

È ormai definitiva la decisione del tribunale di sorveglianza riguardante l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi e ex consigliera lombarda, Nicole Minetti . L'udienza, tenutasi a porte chiuse nei giorni scorsi, ha portato all'emissione di un'ordinanza di non luogo a deliberare, che di fatto fa decadere l'esecuzione della condanna.

Di conseguenza, Minetti non sconterà le pene residue, pari a 2 anni e 10 mesi per induzione e favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby e 1 anno e 1 mese per peculato sui rimborsi durante il suo incarico al Pirellone. La notizia, comunicata pubblicamente solo il 12 giugno, segue la grazia presidenziale concessa da Sergio Mattarella il 18 febbraio, a sua volta confermata dopo approfondimenti richiesti alla Procura generale di Milano in seguito a sospetti sollevati dal Fatto Quotidiano.

I giudici, preso atto del provvedimento di grazia, hanno ritenuto non necessario procedere oltre sulla domanda di affidamento ai servizi sociali presentata dai legali di Minetti prima stesso della grazia. Il procedimento di esecuzione è ufficialmente chiuso. Per la difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuele Fisicaro, si tratta del giusto epilogo degli accertamenti compiuti dalle istituzioni.

La vicenda giudiziaria, lunga e complessa, si conclude quindi con l'estinzione della pena per la ex consigliera, suscitando le polemiche feroci di critici come Marco Travaglio, che ha definito il presidente Mattarella uno spericolato e chiesto alla Procura di ritrattare l'accusa di falso precedentemente mossa nei confronti di Minetti





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