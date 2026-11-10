Nicolò Zaniolo lascia il ritiro di Coverciano per motivi personali

Nicolò Zaniolo lascia Coverciano per motivi personali e salta la Nations League contro la Francia. Nessun dettaglio ufficiale sui motivi.

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano per motivi personali. L'attaccante dell' Udinese, tornato in azzurro dopo tre anni, non prenderà parte alle partite di Nations League contro la Francia e in una seconda sfida del torneo.

Al momento la Nazionale italiana non ha fornito altre indicazioni sulle ragioni che hanno spinto Zaniolo a lasciare il raduno. Non sono stati resi noti dettagli sulla natura dei motivi personali né sulla durata dell'assenza.

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Il precedente con la Nazionale e l'infortunio

Zaniolo era già stato costretto a lasciare il ritiro durante la scorsa sosta, e in quell'occasione a pesare fu un infortunio rimediato in Serie A con la maglia dell'Udinese. Il caso di questa settimana, quindi, arriva dopo un precedente che aveva già interrotto la sua presenza in azzurro.

La carriera in Nazionale dell'attaccante è legata anche al nome di Roberto Mancini, il commissario tecnico che lo ha lanciato con la maglia azzurra. Il rapporto tra il giocatore e il raduno di Coverciano torna così al centro dell'attenzione.

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Cosa significa per la Nazionale e per l'Udinese

L'assenza di Zaniolo nelle due partite di Nations League riduce le opzioni offensive a disposizione del commissario tecnico per le sfide contro la Francia. La Nazionale dovrà affrontare la competizione senza il giocatore, in attesa di eventuali aggiornamenti da parte dello staff federale.

Per l'Udinese, club di appartenenza di Zaniolo, la situazione resta legata alla disponibilità del giocatore nelle prossime gare di campionato. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sul rientro dell'attaccante dal ritiro azzurro.