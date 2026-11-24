Nidal Hasan, colpevole della strage di Fort Hood del 2009, ha presentato ricorso per bloccare l'esecuzione tramite plotone di esecuzione prevista per il 3 dicembre 2026, dopo le proteste per la diretta streaming.

Il maggiore dell'Esercito statunitense Nidal Hasan, ex psichiatra militare, ha depositato una richiesta ufficiale presso un tribunale federale martedì 24 novembre 2026, chiedendo la sospensione immediata della sua esecuzione capitale. La condanna a morte era stata programmata per il 3 dicembre 2026 presso la base militare di Fort Hood in Texas, il medesimo luogo in cui Hasan uccise tredici persone nel 2009 con una sparatoria che segnò uno dei più gravi attacchi all'interno delle installazioni militari americane. Questa azione legale rappresenta l'ultimo tentativo del detenuto di rimandare l'esecuzione, sfruttando le procedure giuridiche statunitensi che permettono ai condannati a morte di contestare le sentenze una volta comunicata la data precisa e il metodo di esecuzione.

I Dettagli Giuridici e il Ricorso

Secondo le normative federali vigenti negli Stati Uniti, un individuo condannato a morte acquisisce il diritto di richiedere un riesame legale della propria sentenza non appena vengono resi noti ufficialmente il giorno esatto e la tecnica utilizzata per l'esecuzione. Questa clausola processuale è stata utilizzata da Hasan come fondamento giuridico per presentare un appello che potrebbe, potenzialmente, ritardare l'evento per diversi mesi o addirittura per diversi anni. La logica sottostante a tale norma legale mira a garantire che vi siano tutti i margini temporali necessari per verificare l'assenza di errori giudiziari o nuove prove scusabili prima che la pena capitale venga eseguita, proteggendo così il diritto alla difesa fino all'ultimo istante possibile.

Also read Forbidden Fruit: Yildiz indebitata per un quadro, Ender mente a Hasan Ali

La Controversia sulla Diretta Streaming

La situazione si è fatta particolarmente tesa a causa delle recenti dichiarazioni del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Il 24 novembre 2026, Hegseth aveva annunciato pubblicamente l'intenzione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone di esecuzione, un evento storico che avrebbe reso Hasan la prima persona giustiziata dall'esercito americano con questo metodo dal 1945. Tuttavia, dopo un'ondata di proteste diffuse e critiche da parte di gruppi per i diritti civili, attivisti e parti della politica americana, il Dipartimento della Difesa ha dovuto ritirare immediatamente l'annuncio. La decisione di cancellare la diffusione televisiva della morte di Stato evidenzia le forti tensioni tra la trasparenza governativa e le sensibilità pubbliche riguardanti la brutalità della pena capitale.

Stakeholder e Reazioni Contrastanti

La vicenda ha coinvolto molteplici attori istituzionali e civili che hanno espresso posizioni opposte. Da una parte, la famiglia delle vittime del 2009 e vari esponenti politici avevano sostenuto la necessità di dare esecuzione alla sentenza per garantire un senso di giustizia e chiusura. Dall'altra, organizzazioni per i diritti umani e avvocati difensori di Hasan hanno denunciato la potenziale trasgressione della dignità umana attraverso una trasmissione in diretta, definendo l'evento come una forma di spettacolarizzazione della violenza di Stato. Pete Hegseth, pur mantenendo la sua posizione sulla necessità di punire i crimini commessi, ha riconosciuto la forza delle obiezioni sollevate dalla società civile, portando a un cambio di rotta improvviso nella pianificazione operativa.

Advertisement

Impatto Storico e Procedura Militare

Se l'esecuzione dovesse procedere nonostante il ricorso legale presentato martedì, Nidal Hasan diventerà un punto di riferimento storico negativo nell'ordinamento militare degli Stati Uniti. Sarebbe il primo individuo a essere giustiziato tramite fucilazione da parte delle forze armate americane in oltre ottanta anni, l'ultima esecuzione del genere risalendo infatti al 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Questo precedente avrebbe implicazioni legali e morali significative, aprendo un dibattito nazionale sulla modernità e sull'accettabilità sociale dei metodi punitivi militari. La base di Fort Hood, teatro della strage originale e ora dell'esecuzione, è stata oggetto di un enorme media coverage, con ingressi sigillati e sicurezza intensificata per impedire l'accesso non autorizzato da parte dei giornalisti e dei sostenitori delle diverse fazioni in campo.

Prossimi Passi e Scenari Possibili

Il giudice federale che prenderà in carico la richiesta di Hasan dovrà ora valutare la fondatezza del ricorso entro una finestra temporale stretta, poiché la data dell'esecuzione, fissata per il 3 dicembre 2026, è imminente. In assenza di un'ordinanza di blocco immediato da parte del tribunale, il Dipartimento della Difesa è tecnicamente obbligato a procedere con la pianificazione dell'esecuzione, sebbene la controversia sulla trasmissione in diretta sia stata risolta con la sua cancellazione. Gli osservatori legali prevedono che questa situazione potrebbe protrarsi fino all'ultima ora legale o fino a un'emergenza inattesa. Indipendentemente dall'esito del ricorso, l'evento segna un capitolo conclusivo, ma non privo di polemiche, per un caso che ha diviso l'opinione pubblica americana per oltre quindici anni.