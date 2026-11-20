La Nidil Cgil denuncia redditi insufficienti e pensioni da fame per oltre 700mila parasubordinati, con minime sotto i 650 euro e requisiti contributivi irraggiungibili.

La Nidil Cgil lancia un allarme senza precedenti sulle condizioni economiche di oltre 700mila lavoratori atipici in Italia. Secondo un'indagine condotta con l'Osservatorio Pensioni della Cgil basata sugli ultimi dati Inps del 2025, una vastissima fetta di collaboratori e professionisti autonomi versa in uno stato di grave precarietà. Questa categoria, che include somministrati, co.co.co. e rider, affronta redditi medi che non garantiscono neppure una vita dignitosa, con prospettive pensionistiche che rischiano di confinarsi in minime vitali inferiori alla soglia di povertà.

I dati allarmanti sui redditi insufficienti

Il sindacato ha evidenziato come la legge di bilancio recente abbia esteso il beneficio fiscale della flat tax al 15% solo per i cosiddetti professionisti di serie A, fino a 100mila euro di ricavi. Per chi guadagna meno, non è previsto alcun intervento correttivo. I dati Inps sulla gestione separata mostrano medie annuali di 8.880 euro per i collaboratori esclusivi, 18.187 euro per i professionisti con partita Iva non iscritti a ordini, e appena 7.108 euro per i collaboratori sportivi. Aggiungendo i circa 70mila collaboratori e collaboratrici dello sport, il quadro emerge come un'emergenza sociale.

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Il meccanismo della Gestione Separata Inps

La Gestione Separata Inps, istituita nel 1995, è il fondo previdenziale obbligatorio per lavoratori autonomi senza cassa professionale e parasubordinati. Per maturare dodici mesi di anzianità pensionistica nel 2025, un collaboratore doveva versare contributi su un reddito minimo annuo di almeno 18.808 euro lordi. Chi guadagna meno ottiene meno mesi di contribuzione. La realtà statistica è drastica: solo il 12% dei 209mila collaboratori esclusivi ha raggiunto questa soglia critica nel 2025. Il 31% dei lavoratori, pur versando contributi, non ha maturato neppure un mese intero di anzianità. La situazione è ancora più grave tra i giovani, dove solo il 7,4% ha accreditato dodici mesi, e tra le donne, con l'8,7%.

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Pensioni da fame e limiti di accesso

Le proiezioni per il futuro sono poco confortanti per la stragrande maggioranza di questi lavoratori. Nel 2026, il trattamento minimo Inps è fissato a 611,85 euro mensili, che sale a 619,80 euro mensili con l'incremento straordinario dell'1,3%. Considerando un aliquota contributiva del 33% per i collaboratori, servirebbero almeno trent'anni di versamenti pieni per ottenere a 67 anni una pensione di 864 euro mensili. Per i professionisti con partita Iva soggetti al 25%, il calcolo porta a una minima di 654 euro mensili dopo trent'anni. Attualmente, solo il 34,9% dei professionisti con partita Iva ha ottenuto un anno completo di versamenti, mentre circa 40mila lavoratori non hanno neppure raggiunto un mese. Molti rischiano di lavorare per decenni senza accumulare anni utili al pensionamento.

L'impatto pratico sulla vita dei lavoratori

Nella situazione attuale, con i redditi del 2025 e le soglie legali, solo gli uomini con quarant'anni di attività possono aspirare a raggiungere il diritto alla pensione. Gli importi oscillerebbero da 692 euro mensili a 64 anni fino a un massimo di 885 euro a 71 anni. Tuttavia, nel sistema contributivo, l'assegno deve superare una soglia minima di legge per essere erogato nella quota ordinaria. Questo vincolo tecnico significa che, per la vasta maggioranza dei parasubordinati, l'unica via realistica di accesso alla pensione resta l'uscita a 71 anni o più. A quell'età età non opera più la soglia d'importo minimo, ma rimane necessario aver maturato il requisito contributivo, che per molti resta irraggiungibile con le attuali dinamiche salariali.