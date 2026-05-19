Nigel Farage, indagine parlamentare dopo l'acquisto di una proprietà da 1,4 milioni di sterline in contanti

Il leader del partito trumpiano Reform Uk, Nigel Farage, è finito al centro di una nuova indagine parlamentare dopo essere stato scoperto di aver ricevuto 5 milioni di sterline da parte di Christopher Harborne, un cripto-miliardario e sesto uomo più ricco del Paese. L'acquisto di una proprietà nel Surrey da 1,4 milioni di sterline, completato in contanti, ha sollevato numerose polemiche, poiché Farage ha dichiarato di aver utilizzato i proventi derivanti dalla sua attività televisiva, in particolare gli 1,5 milioni di sterline guadagnati con la partecipazione al reality 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here'. Tuttavia, un'analisi condotta dal Financial Times ha rivelato che non vi sono stati prelievi di denaro dalla società della leader politico, Thorn in the Side Ltd, durante il periodo in cui la casa è stata acquistata. Inoltre, la liquidità è rimasta in cassa e ha continuato ad aumentare, smentendo la versione secondo cui il compenso ricevuto dalla trasmissione televisiva e versato alla società sia stato poi usato da Farage per acquistare l'immobile. Ci sono sospetti relativi a una mancanza di trasparenza e a un conflitto di interessi per Farage, anche se le notizie sul suo conto vengono oscurate dalla crisi politica all'interno della maggioranza laburista per la leadership sempre più precaria del premier Keir Starmer dopo il risultato disastroso del recente voto locale.

Il leader del partito trumpiano Reform Uk, Nigel Farage , è finito al centro di una nuova indagine parlamentare dopo essere stato scoperto di aver ricevuto 5 milioni di sterline da parte di Christopher Harborne , un cripto-miliardario e sesto uomo più ricco del Paese.

L'acquisto di una proprietà nel Surrey da 1,4 milioni di sterline, completato in contanti, ha sollevato numerose polemiche, poiché Farage ha dichiarato di aver utilizzato i proventi derivanti dalla sua attività televisiva, in particolare gli 1,5 milioni di sterline guadagnati con la partecipazione al reality 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here'. Tuttavia, un'analisi condotta dal Financial Times ha rivelato che non vi sono stati prelievi di denaro dalla società della leader politico, Thorn in the Side Ltd, durante il periodo in cui la casa è stata acquistata.

Inoltre, la liquidità è rimasta in cassa e ha continuato ad aumentare, smentendo la versione secondo cui il compenso ricevuto dalla trasmissione televisiva e versato alla società sia stato poi usato da Farage per acquistare l'immobile. Ci sono sospetti relativi a una mancanza di trasparenza e a un conflitto di interessi per Farage, anche se le notizie sul suo conto vengono oscurate dalla crisi politica all'interno della maggioranza laburista per la leadership sempre più precaria del premier Keir Starmer dopo il risultato disastroso del recente voto locale





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