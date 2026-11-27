Il Niger segnala 13 morti e 20 feriti in un attacco terroristico nel sud-ovest. Le forze armate lottano contro jihadisti legati a Stato Islamico e al-Qaeda in un contesto di crescente instabilità.

Il Niger ha registrato una grave escalation di violenza militare giovedì 27 novembre, quando presunti militanti hanno attaccato una postazione della Guardia Nazionale nel sud-ovest del paese. L'attacco ha causato la morte di 13 soldati e il ferimento di altri 20, segnando uno dei colpi più severi inflitti alle forze di sicurezza dell'Africa occidentale nell'ultimo periodo.

Dettagli dell'attacco a Sanam e risposta ministeriale

Secondo le dichiarazioni ufficiali del Ministero della Difesa, l'assalto è stato portato avanti da un gruppo numeroso di assalitori pesantemente armati che hanno colpito specificamente la postazione situata a Sanam, nel dipartimento di Abala. Il Ministero ha classificato gli aggressori come terroristi, senza tuttavia attribuire pubblicamente la responsabilità a nessun gruppo specifico.

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Nel comunicato diffuso subito dopo l'incidente, le autorità hanno confermato che diversi militanti coinvolti nell'attacco sono stati "neutralizzati" dalle forze di sicurezza. Inoltre, è stato riferito che le attrezzature logistiche utilizzate dagli aggressori sono state distrutte durante lo scontro, tentando di impedire ulteriori movimenti da parte del gruppo armato.

Tensioni interne e contesto jihadista nel Niger

Il Niger sta conducendo una battaglia continua contro gruppi jihadisti che mantengono legami con Stato Islamico e al-Qaeda. Le ripetute sconfitte subite sul campo di battaglia da parte delle forze armate nazionali hanno alimentato un crescente malcontento all'interno delle file militari. Questa tensione interna ha raggiunto il suo culmine a fine agosto con un fallito tentativo di ammutinamento, rivelando la fragilità attuale dell'esercito.

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Il bilancio ufficiale delle vittime è stato dichiarato provvisorio dal Ministero della Difesa. I soldati più gravemente feriti sono stati immediatamente evacuati per ricevere cure mediche specializzate, mentre le indagini sono in corso per determinare l'esatta entità delle perdite e le motivazioni tattiche dell'attacco.

Altri incidenti recenti nella regione di Diffa

La violenza non si è limitata al solo attacco di giovedì 27 novembre. L'inizio della settimana ha già visto un'altra tragica escalation di forze nel paese. A Baraoua, situata nella regione orientale di Diffa, altri 11 soldati sono stati uccisi in un evento separato, contribuendo a un quadro di insicurezza generalizzata che sta colpendo diverse aree geografiche del Niger.

Questo susseguirsi di attacchi evidenzia la crescente difficoltà che il Niger affronta nel garantire la sicurezza dei suoi confini e delle sue istituzioni militari. Con le forze armate già debilitate da tensioni interne e da sconfitte precedenti, la capacità di risposta del governo contro le minacce jihadiste rimane una priorità critica e urgente per la stabilità regionale.