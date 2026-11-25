Militants kill 30 in Nigeria's Niger State retaliating for Fulani deaths. Governor Umaru Bago visits Borgu to announce compensation and urge peace after escalating violence.

Maiduguri, 25 novembre (Reuters) - Presunti militanti hanno ucciso almeno 30 persone e dato fuoco alle case in alcuni villaggi dello Stato nigeriano del Niger, hanno riferito mercoledì alcuni residenti, descrivendo l'assalto come una rappresaglia per l'uccisione di decine di pastori fulani locali avvenuta nella stessa zona pochi giorni prima.

Un capo villaggio sopravvissuto all'attacco ha riferito che uomini armati avevano occupato alcuni villaggi e impedivano il recupero dei corpi dopo l'assalto di martedì sera. L'agenzia Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente un video che circolava sui social media e che sembrava mostrare diversi corpi in fiamme.

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Origine Del Conflitto E Le Vittime Fulani

L'attacco ha fatto seguito a quelle che i gruppi fulani hanno descritto come uccisioni di rappresaglia avvenute nella zona di Borgu durante il fine settimana. Hanno affermato che almeno 64 fulani sono stati uccisi dopo che uomini armati hanno attaccato il villaggio di Lumman-Ba'are, uccidendone il capo tradizionale e quattro membri della sua famiglia.

La violenza ha creato un circolo vizioso di ritorsioni che ha destabilizzato l'intera regione, con comunità intere che vivono nella paura di nuovi attacchi. I residenti hanno descritto l'assalto come una rappresaglia diretta per l'uccisione di decine di pastori fulani locali avvenuta nella stessa zona pochi giorni prima.

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Risposta Delle AutoritA E Indagini

Mercoledì il governatore Umaru Bago si è recato a Borgu e ha annunciato il versamento di 2 milioni di naira (1.250 dollari) alla famiglia di ciascuna delle persone uccise, invitando al contempo al dialogo e alla convivenza pacifica. Questa decisione arriva in un momento di tensione estremamente alta, con la comunità internazionale che chiede trasparenza nelle indagini.

La presenza del governatore nel territorio interessato dagli scontri rappresenta un tentativo di ristabilire l'autorità statale e di mostrare vicinanza alle vittime. La promessa di risarcimenti economici è stata accolta con cautela, poiché molte famiglie stanno ancora affrontando il trauma della perdita di cari.

Impatto Umanitario E Prospettive Future

L'impossibilità di recuperare i corpi ha aggravato la sofferenza delle comunità colpite, impedendo loro di dare degna sepoltura ai propri morti. La situazione umanitaria rimane critica, con le infrastrutture locali danneggiate e la fiducia nelle istituzioni fortemente compromessa.

Le autorità nigere devono affrontare una sfida complessa nel garantire la sicurezza e la giustizia per tutte le parti coinvolte, evitando ulteriori escalations di violenza che potrebbero destabilizzare ulteriormente l'intera regione. La comunità internazionale segue con attenzione l'evoluzione della situazione.