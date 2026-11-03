Nigeria: 28 Stati Approvano Polizia Statale, Soglia Superata

La Nigeria supera la soglia costituzionale con 28 voti favorevoli per creare polizia statale. L'emendamento sposta il potere decisionale dal governo federale agli stati.

L' emendamento costituzionale che istituirebbe forze di polizia indipendenti a livello statale in Nigeria ha raggiunto un traguardo legislativo decisivo, ottenendo l'approvazione da parte di 28 assemblee legislative statali. Questa vittoria supera ampiamente la soglia minima richiesta per modificare la Costituzione del Paese e segna un passo fondamentale verso la trasformazione del quadro giuridico e operativo della sicurezza nazionale.

Supera la Soglia dei 24 Stati

Il totale di 28 voti positivi è significativo perché eccede di quattro unità la soglia costituzionale minima di 24 stati, requisito equivalente ai due terzi dei 36 stati federali che compongono la Nigeria. Questo margine sicuro garantisce che il testo non sarà soggetto a blocchi politici dovuti a un numero esiguo di voti di differenza e conferma il consenso necessario per procedere alla ratifica finale. La data di riferimento per questa approvazione è martedì 3 novembre.

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Rol Del Segretario Ogunlana

Kamoru Ogunlana, segretario dell'Assemblea Nazionale, ha dichiarato ufficialmente di aver verificato l'autenticità delle approvazioni pervenute e di aver confermato la validità dei relativi atti legislativi presentati dai vari governi statali. La sua dichiarazione fornisce la garanzia formale che il processo è concluso a livello legislativo statale e che i documenti sono pronti per la successiva fase del iter costituzionale. Questo controllo è essenziale per prevenire contestazioni giuridiche future sull'integrità del processo democratico.

Decentramento Del Potere Di Polizia

La riforma rappresenterebbe una delle modifiche più consequentiali al sistema di sicurezza della Nigeria negli ultimi anni, poiché permetterebbe la creazione di forze di polizia controllate direttamente a livello statale. Attualmente, l'intera attività di polizia nel paese è supervisionata da un'unica forza federale centralizzata, un modello che i sostenitori della riforma criticano per la sua inefficacia nel gestire le minacce locali. I fautori dell'iniziativa affermano che la polizia statale migliorerebbe drasticamente la risposta alle minacce alla sicurezza locale grazie al decentramento dei poteri di polizia dal governo federale verso le amministrazioni regionali.

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Prossimi Passi Per Tinubu

Il testo di legge verrà ora preparato ufficialmente per essere trasmesso al presidente Bola Tinubu per la sua approvazione finale, completando così l'iter necessario per la sua entrata in vigore. Questa fase rappresenta l'ultimo ostacolo burocratico prima che la nuova struttura possa essere implementata sul territorio, spostando l'onere decisionale finale sulle spalle del capo dello stato. L'obiettivo è accelerare i tempi per permettere agli stati di iniziare immediatamente a strutturare le proprie nuove forze dell'ordine.

Impatto Sul Quadro Di Sicurezza

Questa decisione segna un cambiamento epocale nella governance della sicurezza, passando da un modello rigido e centralizzato a uno più flessibile e adattabile alle specificità territoriali. Le 28 assemblee legislative che hanno votato a favore dimostrano una volontà diffusa di affrontare le criticità locali con soluzioni autonome, riducendo la dipendenza dalle risorse e dai tempi della polizia federale. L'attuazione di questa riforma richiederà una collaborazione stretta tra il governo centrale di Abuja e i leader statali per garantire una transizione ordinata delle competenze e delle risorse umane ed economiche.