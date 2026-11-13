Il Centro Nigeriano per il Controllo e Prevenzione Malzie conferma la fine della sorveglianza sui contatti del paziente Ebola con esito negativo, pur mancando la dichiarazione ufficiale.

Il Centro Nigeria no per il Controllo e Prevenzione delle Malattie ( NCDC) ha annunciato ufficialmente la conclusione del periodo di quarantena e sorveglianza per tutti i contatti diretti associati all'unico caso confermato di Ebola nel Paese. Questa dichiarazione importante è stata resa nota venerdì, stabilendo che non si sono verificati casi di trasmissione secondaria del virus tra le persone monitorate. La fase di osservazione di ventuno giorni si è conclusa senza alcun nuovo focolaio, segnando un punto cruciale nella gestione della salute pubblica in Nigeria.

Esito positivo del monitoraggio dei 62 contatti

Secondo i dati forniti dall'NCDC, tutti e sessantadue i contatti individuati sono stati monitorati con successo durante l'intero periodo di incubazione del virus. L'ultimo contatto è stato ufficialmente dimesso oggi, confermando che nessuno di loro ha sviluppato sintomi legati alla malattia. I funzionari sanitari hanno sottolineato l'efficacia delle misure di contenimento adottate tempestivamente dopo l'identificazione del caso indice. Questo risultato negativo è fondamentale per rassicurare la popolazione sulle procedure di sicurezza sanitaria vigenti.

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Sintomi aspecifici e indagini negli stati nigeriani

Durante il periodo di sorveglianza, tredici contatti hanno riportato febbre o altri sintomi non specifici. Tuttavia, test di laboratorio approfonditi hanno confermato che tutti e trediti i soggetti erano negativi al virus Ebola. Inoltre, l'NCDC ha riferito di aver condotto indagini dettagliate su sette allarmi sanitari verificatisi in cinque diversi stati nigeriani nelle ultime tre settimane. Anche in questi casi, tutti i test eseguiti sono risultati negativi, eliminando ogni sospetto di una circolazione virale latente nel territorio nazionale.

Il caso indice e l'evacuazione in Svizzera

La situazione è iniziata il ventuno ottobre, quando la Nigeria ha confermato il suo primo caso di Ebola in oltre un decennio. Il paziente era una donna svizzera che aveva viaggiato in Uganda prima di fare ritorno in Nigeria. Immediatamente dopo l'identificazione, lei e suo marito sono stati evacuati in Svizzera per ricevere cure mediche specializzate. La paziente si è completamente ripresa e ha già ottenuto il dimesso dall'ospedale svizzero, chiudendo il ciclo di isolamento del caso primario. Il Dottor Jide Idris, direttore generale dell'NCDC, ha guidato la risposta nazionale a questa emergenza sanitaria.

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Protocolli OMS e tempi per la fine ufficiale

Nonostante il successo del monitoraggio dei contatti, l'NCDC ha precisato che ciò non equivale a una dichiarazione ufficiale di fine epidemia. I protocolli stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità richiedono un conto alla rovescia completo di quarantadue giorni. Questo periodo deve decorrere a partire dalla guarigione o dalla partenza dell'ultimo paziente confermato per poter emettere il verdetto finale. Abuja sta quindi attendendo il completamento di questa fase temporale specifica per considerare la minaccia totalmente sconjurata.

Impatto sulla sanità pubblica e prossime procedure

La gestione di questo caso ha dimostrato la capacità del sistema sanitario nigeriano di rispondere a minacce epidemiche globali. La rapida evacuazione e il tracciamento preciso dei contatti hanno impedito la diffusione del virus nella comunità. I professionisti sanitari continuano a vigilare sui possibili focolai residui secondo gli standard internazionali. La chiusura di questo capitolo migliorerà la fiducia nelle infrastrutture di salute pubblica del Paese. Le autorità si concentreranno ora sulla preparazione per eventuali future sfide epidemiologiche.