La NDLEA in Nigeria ha bloccato il traffico di 13,795 kg di cocaina verso l'Europa. Otto sospetti arrestati tra Lagos e Kano dopo operazioni intelligence del 30-31 ottobre.

L'agenzia nazionale nigeriana per il controllo delle droghe ha annunciato la distruzione di una cellula criminale internazionale coinvolta nel traffico internazionale di cocaina verso il continente europeo. L'operazione ha portato all'arresto di otto presunti corrieri che utilizzavano una rotta complessa attraverso il Sahara per movimentare la droga.

Dettagli Operativi e Sequestri Documentati

L'operazione è stata avviata l'11 novembre 2023 a Lagos grazie a dati di intelligence specifici forniti dai servizi di sicurezza. La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) ha confermato che le attività investigative hanno portato all'arresto di otto sospetti, con un sequestro complessivo di 13,795 kg di sostanza stupefacente nascosta all'interno dei corpi dei detenuti.

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L'Azione della NDLEA Tra Lagos E Kano

Le attività di polizia si sono svolte tra il 30 e il 31 ottobre nelle città di Lagos e Kano. L'azione è iniziata con l'arresto di Okwudiba Ifeanyichukwu Damian, 57 anni, presso un hotel nella città di Lagos. Durante la custodia cautelare, l'uomo ha espulso 74 pellet di cocaina che pesavano complessivamente 1,65 kg, segnando la prima significativa intercettazione della rete.

Intercettazioni All'Aeroporto Domestico

Il giorno successivo all'arresto di Damian, altri quattro sospetti sono stati fermati al terminal dei voli interni dell'aeroporto di Lagos. I presunti corrieri stavano per imbarcarsi su un aereo diretto a Kano. Durante il periodo di detenzione, i cinque sospetti fermati a Lagos hanno rilasciato un totale di 399 pellet, per un peso complessivo di 8,655 kg, confermando la struttura organizzata del convoglio.

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Estensione Della Rete Verso Il Niger

Le informazioni raccolte durante le operazioni a Lagos hanno consentito alle forze dell'ordine di localizzare altri tre sospetti all'aeroporto di Kano. I controlli sanitari hanno rivelato che anche questi individui avevano ingoiato capsule di cocaina. Nel complesso, gli otto indagati hanno espletato 634 pellet di sostanza stupefacente nel corso di diversi giorni di isolamento, come riportato dalle autorità nigeriane.

La Rotta Del Traffic E Le Prossime Fasi

Le indagini hanno stabilito che la droga proveniva dal Sud America e transitava attraverso Lagos, importante hub del commercio illecito in Africa Occidentale. I corrieri pianificavano di viaggiare via terra da Kano attraverso la Repubblica del Niger e la Libia per raggiungere i mercati finali in Europa, sfruttando il deserto come corridoio di transito principale per eludere i blocchi doganali.