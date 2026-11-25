La Nigeria ha sequestrato metanfetamina per 227 milioni di dollari e arrestato cinque cittadini messicani ad Enugu, evidenziando il crescente ruolo del paese nelle reti di traffico internazionali.

Le autorità nigeriane hanno annunciato mercoledì il sequestro di una notevole quantità di metanfetamina, stimata in 227 milioni di dollari, e l'arresto di cinque cittadini messicani nella regione sud-orientale di Enugu. Questa operazione condotta dalla National Drug Law Enforcement Agency, comunemente nota con l'acronimo NDLEA, segnala un'intensificazione degli sforzi contro le organizzazioni criminali che operano nel territorio. L'agenzia ha riferito che l'operazione ha portato alla luce una sofisticata struttura di produzione illegale attiva nella zona.

Dettagli Operativi e Quantità di Droga Sequestrata

Il sequestro rappresenta uno dei più consistenti avvenuti nell'anno in corso da parte dell'NDLEA. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno recuperato 1,5 tonnellate metriche di metanfetamina pura. Oltre alla droga finita, sono stati confiscati 6,7 tonnellate di sostanze chimiche precursori e attrezzature industriali specifiche necessarie per la sintesi della sostanza stupefacente. Questi elementi dimostrano la capacità tecnica e logistica del gruppo criminale smantellato.

Also read Trump guadagna 15 milioni di dollari grazie al rally di Nvidia

Ruolo dei Cittadini Messicani e Reclutamento

Il capo dell'NDLEA, Mohamed Buba Marwa, ha chiarito il meccanismo dietro questa operazione clandestina. Un cittadino nigeriano aveva reclutato i cinque esperti messicani per gestire la produzione di metanfetamina all'interno di un complesso industriale ad Enugu. I cinque uomini erano stati assunti specificamente per la loro competenza nella sintesi chimica, trasformando un sito industriale in un laboratorio su larga scala. Questa dinamica evidenzia una collaborazione trasnazionale tra crimine locale e esperti internazionali.

Advertisement

Contesto Storico e Altri Smantellamenti

Questa recente azione si inserisce in una serie di operazioni coordinate contro le sinistre metanfetamine nel paese. Nel mese di maggio, l'NDLEA aveva già smantellato un'altra organizzazione criminale dedicata al traffico, arrestando dieci sospetti che includevano tre cittadini messicani. Mohamed Buba Marwa ha dichiarato che la Nigeria ha finora smantellato quattro laboratori di produzione di metanfetamina su scala industriale. Tutti questi siti sono stati localizzati nel sud del paese, indicando una concentrazione geografica delle attività illecite.

Impatto sul Traffico Internazionale e Prossimi Passi

La scoperta mette in luce le crescenti preoccupazioni riguardo al ruolo della Nigeria nel commercio internazionale di droghe. Le autorità avvertono che le reti di trafficanti stanno utilizzando il paese sempre più spesso come via di transito e come base manifatturiera. Questa tendenza è favorita dai confini porosi e dai legami esistenti con gruppi criminali latinoamericani. Le autorità stanno monitorando attentamente le rotte di export per prevenire che questa droga raggiunga i mercati globali. I prossimi passi includeranno probabilmente l'espansione delle indagini per tracciare i canali di distribuzione e arrestare altri complici.