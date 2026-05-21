Nigeria: smantellata un'associazione di metanfetamine per 363 milioni di dollari

L'Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulle droghe nigeriana ha dichiarato di aver smantellato un'associazione di metanfetamine nel più grande sequestro di questo tipo nel Paese.

L'Agenzia nazionale per l'applicazione della legge sulle droghe nigeriana ha dichiarato di aver smantellato un'associazione di metanfetamine nel più grande sequestro di questo tipo nel Paese.

La notizia è stata confermata da Mohamed Buba Marwa, capo dell'agenzia, che ha affermato che l'operazione è stata condotta nell'arco di 48 ore dopo mesi di lavoro di intelligence. L'operazione ha portato alla luce un laboratorio clandestino su scala industriale e ha prodotto 2,4 tonnellate di metanfetamina. Sette sospetti, tra cui tre messicani descritti come 'cuochi' di metanfetamina, sono stati arrestati nella fattoria utilizzata come laboratorio nella foresta di Abidagba, nello Stato di Ogun.

Le operazioni successive hanno portato il totale degli arresti a 10, ha dichiarato l'agenzia. L'agenzia ha detto che l'entità del bottino, equivalente a milioni di dosi da strada, ha evidenziato uno spostamento dei cartelli della droga verso la creazione di basi di produzione in Nigeria. La repressione sottolinea il ruolo crescente della Nigeria come hub di transito e di produzione nel traffico globale di droghe illegali.

Il commercio illegale è cresciuto in Nigeria e nell'Africa occidentale, dove le frontiere porose permettono ai cartelli di espandere le reti logistiche e i collegamenti con i gruppi di trafficanti dell'America Latina. L'agenzia ha dichiarato che intensificherà la repressione delle reti locali e transnazionali in tutto il paese





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