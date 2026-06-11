Nigeria: Verso la Decentralizzazione della Polizia per Contrastare l'Insicurezza

Il parlamento nigeriano ha approvato un disegno di legge che consente ai 36 stati di creare proprie forze di polizia, superando il modello centralizzato di Abuja per rispondere meglio a terrorismo, rapimenti e conflitti locali.

Il parlamento della Nigeria ha compiuto un passo decisivo verso una trasformazione radicale del proprio sistema di sicurezza interna, approvando un disegno di legge costituzionale che permetterà a ciascuno dei 36 stati della federazione di istituire e gestire una propria forza di polizia.

Questa misura, attesa da tempo e oggetto di intensi dibattiti politici, mira a integrare l'attuale Polizia Federale della Nigeria con unità locali, cercando di rispondere a un'insicurezza crescente che ha messo a dura prova la capacità di risposta del governo centrale. La Camera dei Rappresentanti ha votato a stragrande maggioranza a favore della proposta, e ci si aspetta che anche il Senato adotti il provvedimento, segnando una svolta verso la decentralizzazione della gestione dell'ordine pubblico.

Per diventare effettivamente legge, il disegno di legge dovrà comunque ricevere l'approvazione di almeno due terzi delle assemblee statali, un passaggio fondamentale per garantire il consenso tra le diverse amministrazioni regionali. La necessità di questa riforma emerge da un quadro di sicurezza estremamente complesso e frammentato. Per decenni, il comando della polizia è rimasto concentrato a Abuja, nonostante le minacce che colpiscono il territorio nazionale siano profondamente diverse da una regione all'altra.

Nel nord-est, il Paese deve fare i conti con l'insurrezione jihadista; nelle zone nord-occidentali e centro-settentrionali, il problema principale è rappresentato dal banditismo e dai rapimenti di massa; nel sud-est, le tensioni sono alimentate da attacchi legati a movimenti separatisti, mentre nel delta del Niger il furto di petrolio rimane una piaga costante. A queste si aggiungono i violenti scontri tra agricoltori e pastori che destabilizzano numerose comunità.

I governatori degli stati hanno spesso lamentato una contraddizione insanabile: essere ritenuti politicamente responsabili della sicurezza dei propri cittadini senza avere però alcun controllo operativo effettivo sulle forze di polizia presenti sul territorio. I sostenitori della decentralizzazione, tra cui spicca il presidente Bola Tinubu, sostengono che un modello di polizia statale possa ridurre drasticamente i tempi di risposta alle emergenze.

Un controllo locale permetterebbe di reclutare agenti che possiedono una conoscenza approfondita delle dinamiche sociali e geografiche delle proprie comunità, migliorando così la raccolta di informazioni e l'efficacia delle operazioni di intelligence. Analisti del settore sottolineano come il sistema centralizzato rallenti gli interventi critici, rendendo lo Stato vulnerabile di fronte a gruppi criminali agili e radicati.

Esempi recenti, come i rapimenti di studenti e insegnanti negli stati di Oyo e Borno, hanno dimostrato l'incapacità del sistema attuale di prevenire attacchi coordinati in diverse regioni contemporaneamente, spingendo il governo a dare priorità a questa riforma. Tuttavia, il percorso verso la polizia statale non è privo di ostacoli e critiche.

Molti osservatori temono che i governatori potrebbero utilizzare le nuove forze di polizia come strumenti di repressione politica, impiegandole contro gli oppositori o contro le minoranze etniche e religiose all'interno dei loro stati. Esistono inoltre serie preoccupazioni riguardanti i finanziamenti e gli standard di addestramento.

Molti stati nigeriani, caratterizzati da economie fragili, potrebbero non avere le risorse necessarie per sostenere l'alto costo di una forza di polizia efficiente, rischiando di creare disparità di sicurezza tra le regioni più ricche e quelle più povere. La coordinazione tra le forze statali e quella federale rimarrà una sfida logistica cruciale per evitare conflitti di competenza o vuoti operativi che i gruppi criminali potrebbero sfruttare a proprio vantaggio





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