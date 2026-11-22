Nilufar Addati condivide il primo insuccesso nel percorso di fecondazione assistita. L'influencer ribadisce la sua determinazione a diventare madre nonostante la delusione.

Nilufar Addati ha reso pubblico il primo esito negativo del suo percorso di fecondazione assistita, rivelando i dettagli tecnici del recente intervento chirurgico. L'influencer ha riferito che durante il primo prelievo ovocitario effettuato nelle ultime 24 ore non si sono ottenuti i risultati sperati.

Esito primo prelievo ovocitario

Secondo quanto comunicato direttamente da Nilufar Addati sui social network, su quattro ovuli raccolti tre non hanno mostrato segni di vitalità e uno non è riuscito a svilupparsi. La donna ha specificato che ha tentato di far crescere gli ovuli nelle 24 ore successive al prelievo, ma che questi non sono sopravvissuti. Questo dato tecnico rappresenta il primo blocco concreto in un iter che l'influencer sta seguendo con grande attenzione e trasparenza.

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Nonostante l'esito delimitato da questa specifica sessione clinica, Nilufar Addati ha chiarito che questa non è una fine. Ha sottolineato che si tratta solo del primo pick up, ovvero del primo prelievo, e che non sarà l'ultimo. La strategia terapeutica prevede un ritorno alla fase di stimolazione ormonale tra cinque giorni dal momento in cui ha effettuato la comunicazione.

Programma terapeutico e prossimi passi

Il calendario medico stabilito da Nilufar Addati prevede un nuovo intervento in sala operatoria tra un paio di settimane. Questo secondo intervento è subordinato al corretto svolgimento della stimolazione prevista per i prossimi giorni. L'influencer ha espresso la speranza che tutto proceda secondo le aspettative cliniche, mantenendo una visione orientata al risultato finale.

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La donna ha ammesso che fisicamente sta meglio rispetto al periodo immediatamente precedente, ma il dolore emotivo è ancora molto presente. Ha dichiarato che mentre il suo corpo si sta riprendendo, il cuore continua a soffrire per la delusione dell'insuccesso. Questa distinzione tra il recupero fisico e il disagio psicologico è centrale per comprendere il suo stato attuale.

Posizione aperta sulla maternità

Nilufar Addati ha ribadito con fermezza che la maternità non è per lei una semplice opzione, ma un bisogno profondo e insopprimibile. Ha precisato che per molte donne questo desiderio non esiste, per altre è presente ma non genera paura nel caso non si realizza. Per lei, invece, l'idea di non diventare madre è fonte di un dolore indicibile che nessuna parola potrebbe descrivere appieno.

Ha sottolineato di sentirsi sola e fragile in questo momento, pur essendo consapevole di non esserlo realmente. Ha definito il suo desiderio di diventare madre come l'unica cosa che ha sempre desiderato essere nella vita. Immaginare di non poter realizzare questo obiettivo le spezza il cuore, generando una sofferenza che supera le sue capacità di espressione verbale.

Invito alla determinazione e conoscenza

L'influencer ha rivolto un messaggio diretto alle donne che si approcciano a questo tipo di percorso medico. Ha incoraggiato tutte a non permettere alla paura di portare via i propri sogni. Ha definito la scelta deliberata di decidere cosa fare del proprio corpo e del proprio futuro come l'atto di libertà più ribelle che esista.

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Ha aggiunto che la conoscenza è l'unica chiave per raggiungere questa libertà. Pur ammettendo che la paura è legittima e che molte donne avranno paura durante le procedure, ha assicurato che si può affrontare il tutto con coraggio. Si presenta come una figura che vuole parlare alle altre donne come se fossero le sue migliori amiche, offrendo supporto emotivo e pratico.

Nonostante le paure e i dolori profondi che non riesce nemmeno a nominare, Nilufar Addati si sente forte, grande e potente. Ha mantenuto una fiducia incrollabile nel futuro, affermando che un giorno, vicino o lontano, diventerà una mamma meravigliosa. Per lei, il non essere madre non è un'opzione percorribile, motivo per cui continuerà a fare tutto il possibile per ottenere ciò che desidera.