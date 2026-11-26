Nina Speranza e Andrea Fanti si trasferiscono a Milano per conciliare i carriere. La coppia aspetta il terzo figlio e lascia la Umbria per la vita milanese.

Nina Speranza e Andrea Fanti hanno ufficialmente interrotto la loro permanenza stabile nell'Umbria rurale, trasferendosi nel capoluogo lombardo. La coppia, celebre per la sua vita condivisa tra il teatro, la televisione e la gestione della famiglia allargata, ha scelto di insediarsi definitivamente nella città meneghina per facilitare le loro intense carriere professionali. Questo passaggio di vita segna un cambiamento significativo rispetto agli anni trascorsi tra le colline di Città della Pieve, luogo dei loro nozze e della loro precedente residenza rurale.

Il nuovo appartamento a Porta Nuova a Milano

Il nuovo domicilio della coppia si trova nel quartiere di Porta Nuova, una scelta strategica che privilegia la vicinanza ai luoghi di lavoro di entrambi i coniugi. L'abitazione è caratterizzata da ambienti luminosi, soffitti alti e grandi lucernari che garantiscono un'illuminazione naturale costante. L'arredamento interno riflette i gusti eleganti ma essenziali della coppia, con pavimenti chiari, pareti rivestite di legno e la presenza costante di piante che donano vitalità agli spazi. Alle pareti, sono esposte fotografie in bianco e nero che raccontano la storia comune del matrimonio e della famiglia.

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La storia di Nina Speranza e Andrea Fanti

Nina Speranza è un'attrice e appassionata di fitness che porta avanti i suoi progetti tra recitazione e allenamento fisico costante. Andrea Fanti, dal canto suo, è noto per il suo ruolo nel сериал Il Mandoleto, in onda dal 1° ottobre su Rai1. La serie vede il protagonista medico, interpretato da Fanti, confrontarsi con diffidenza verso un altro medico, il dottor Andrea Fanti, creando un dinamico intreccio narrativo che ha catturato l'attenzione del pubblico televisivo italiano. La coppia ha annunciato l'arrivo del terzo figlio il 20 agosto attraverso i social media, condividendo una foto in bianco e nero scatta al mare accompagnata da una didascalia di sole tre parole che celebrava la nuova attesa.

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I figli Nina e Noè nella nuova fase familiare

La famiglia Speranza-Fanti è composta attualmente da due figli piccoli: Nina Speranza, che ha sei anni, e Noè Roberto, di tre anni. Durante la permanenza a Città della Pieve, la vita quotidiana era scandita dalla cura di un casolare tra le colline, dove i genitori educavano i bambini anche attraverso il contatto diretto con la natura, curando insieme un orto domestico. Ora, il trasferimento a Milano prevede un adattamento del ritmo di vita per i piccoli, che dovranno abituarsi ai ritmi urbani e alle nuove routine scolastiche e ludiche tipiche della grande città.

Conciliazione tra lavoro e vita privata

Nonostante la vicinanza geografica ai luoghi di ripresa e alle prove teatrali, i coniugi tengono a mantenere un confine netto tra la sfera professionale e quella domestica. Nina Speranza ha raccontato in diverse interviste che il loro metodo di lavoro differisce notevolmente: Andrea Fanti è più fedele al copione durante le riprese, mentre Nina agisce in modo più istintivo e spontaneo. Tuttavia, entrambi concordano sul fatto che a casa il lavoro non viene mai portato, preservando la riservatezza e la serenità dei momenti familiari lontano dai riflettori.