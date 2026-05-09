Nintendo prevede un netto rallentamento della redditività a causa dell'aumento dei costi e dei dazi

Nintendo prevede un netto rallentamento della redditività nell'esercizio fiscale in corso, a causa dell'aumento dei costi dei chip a causa dell'impulso dell'intelligenza artificiale e dell'impatto dei dazi. Il gruppo giapponese dei videogiochi stima un utile netto in calo del 27% a 310 miliardi di yen, pari a circa 1,7 miliardi di euro per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2027, e attese in flessione anche le vendite, diminuendo del 11,4%. L'utile operativo dovrebbe attestarsi a 370 miliardi di yen, a un livello significativamente inferiore alle aspettative del mercato, che indicavano una media di circa 480 miliardi.

Il gruppo giapponese dei videogiochi sta aspettando un netto rallentamento delle redditività nell'esercizio fiscale in corso, a causa dell'aumento dei costi dei chip a causa dell'impulso dell'intelligenza artificiale e dell'impatto dei dazi.

Nintendo stimava un utile netto in calo del 27% a 310 miliardi di yen, pari a circa 1,7 miliardi di euro per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2027. Anche le vendite sono state attese di flessione, diminuendo del 11,4%. L'utile operativo è previsto di attestarsi a 370 miliardi di yen, a un livello significativamente inferiore alle aspettative del mercato, che indicavano una media di circa 480 miliardi.

Per cercare di contenere l'impatto dell'aumento dei costi produttivi, Nintendo ha annunciato un aumento dei prezzi della console Switch 2 in principali mercati. In Giappone il prezzo aumenterà del 20% dal 25 maggio, mentre negli Stati Uniti il rincaro sarà del 11% a partire dal primo settembre, portando il prezzo della console a 499,99 dollari. In Europa l'aumento sarà del 6%, con un prezzo fissato a 499,99 euro





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Nintendo Financial Results Console Price Increase Chip Supply And AI Boom Impact Of Tariffs

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