Valentina Colnago e Nisa Cake Studio sfruttano TikTok per vendere dolci in tutta Italia da Benevento. Un esempio di come i social guidino il turismo e il consumo.

Valentina Colnago, 31 anni, ha trasferito la propria attività da Monza a Benevento, fondando Nisa Cake Studio. Il successo nazionale del suo laboratorio di cake design si basa sull'utilizzo strategico di TikTok come vetrina commerciale primaria. Questa scelta ha permesso di vendere prodotti in tutta Italia nonostante la ubicazione in una città di provincia.

Strategia Social e Apertura del Laboratorio

La decisione di aprire il laboratorio fisico a Benevento nel 2022 è stata resa possibile dalla visibilità acquisita sui social media. Valentina Colnago ha trasformato la timidezza in un vantaggio, mostrando il processo creativo e non solo il prodotto finito. Ha notato che il pubblico è interessato ai retroscena della creazione dei dolci più che al risultato finale. Tale trasparenza ha costruito un legame forte con gli utenti, distinguendo Nisa Cake Studio da colleghi che tutelano gelosamente i propri segreti produttivi.

Also read 'Ricordo il foglio delle tangenti, con la scritta dell'architetto Moretti': la confessione della funzionaria di Benevento

Dati Economici e Impatto delle Piccole Imprese

Una ricerca presentata a Roma il 10 novembre da PF Global evidenzia l'impatto economico di TikTok sulle piccole imprese italiane. Lo studio stima un contributo totale di 2,9 miliardi di euro generati dalla piattaforma. Le piccole e medie imprese traggono il beneficio principale da questa dinamica digitale. Nello specifico, nel 2025 TikTok ha generato circa 1,5 miliardi di euro per il settore in Italia. Il 68% delle aziende intervistate riconosce alla piattaforma la capacità di aumentare le vendite e il turismo locale.

Abitudini di Consumo e Turismo Locale

L'impatto si riflette direttamente sulle scelte dei consumatori e sulla fruizione del territorio. Un utente su tre, pari al 33%, dichiara di aver visitato un bar o un ristorante consigliato tramite la piattaforma. Benevento, pur avendo 55mila abitanti e un turismo limitato rispetto ai grandi centri, beneficia di questo flusso. La piattaforma consente alle realtà provinciali di competere sul mercato nazionale, superando i limiti geografici tradizionali.

Advertisement

Organizzazione del Lavoro e Gestione dei Contenuti

La routine quotidiana di Valentina Colnago prevede la gestione della pasticceria durante il giorno. Le serate sono dedicate al montaggio dei video e alla gestione dei contenuti per i social media. Questo impegno aggiuntivo è stato alleggerito dall'arrivo di Simone, un dipendente esperto di pasticceria e social media. La divisione dei compiti permette di mantenere un alto livello di produzione senza esaurire le risorse. Il segreto è raccontare una storia autentica senza l'obiettivo diretto di vendere.

Origini e Proiezione Futura del Business

Valentina Colnago ha iniziato la sua formazione frequentando l'alberghiero, influenzata da programmi televisivi come Le torte di Renato. Ha preferito la pasticceria alla cucina tradizionale per il suo ambiente meno maschilista e a minore pressione. Il trasferimento in Campania è avvenuto nel 2016 dopo il matrimonio con Raffaele, originario di Benevento. Attualmente conta quasi 215mila follower su TikTok e circa 80mila su Instagram. L'approccio narrativo continua a essere il motore principale della crescita di Nisa Cake Studio.