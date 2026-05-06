Nissan Ariya MY26: evoluzione elettrica con stile e tecnologia avanzata

La Nissan Ariya MY26 si rinnova con un design aggiornato, miglioramenti tecnici e connettività avanzata, rafforzando la sua posizione nel segmento premium elettrico. La nuova versione introduce un frontale ridisegnato, cerchi in lega innovativi e sistemi di assistenza alla guida evoluti, con una gamma che include diverse configurazioni di batteria e trazione.

Si aggiorna con interventi su stile, comfort e tecnologia la Nissan Ariya MY26, evoluzione del crossover elettrico della casa giapponese che rafforza il proprio posizionamento nel segmento premium a zero emissioni.

Il nuovo model year introduce un frontale completamente ridisegnato, nuovi cerchi in lega e una serie di miglioramenti tecnici pensati per rendere la guida ancora più fluida e connessa. Il design resta fedele al linguaggio stilistico del futurismo giapponese senza tempo, ma si evolve con linee più pulite e armoniose.

Il pannello frontale in tinta carrozzeria e la reinterpretazione della firma V-Motion conferiscono alla vettura un aspetto più minimalista e moderno, mentre i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici, realizzati con una combinazione di alluminio e resina, accentuano il carattere sofisticato del modello. All'interno, la console centrale ridisegnata aumenta la capacità di stivaggio e integra un caricatore wireless di ultima generazione.

Sul fronte dinamico, le sospensioni sono state ottimizzate per migliorare stabilità e assorbimento delle irregolarità, con benefici evidenti soprattutto nei lunghi viaggi. Tra i sistemi di assistenza alla guida spicca il controllo adattivo della distanza, che interviene su accelerazione e frenata per ridurre l'affaticamento del conducente nel traffico, contribuendo a una guida più rilassata. Importanti novità anche per la connettività, con l'introduzione della nuova generazione del sistema NissanConnect dotato di suite Google integrata, che amplia le funzionalità digitali a bordo.

Sul versante energetico, la vettura è equipaggiata con un sistema di ricarica in corrente alternata da 11 kW di tipo bidirezionale, compatibile con la funzione Vehicle-to-Load, mentre per la ricarica rapida in corrente continua supporta potenze fino a 130 kW. La versione MY26 sarà realizzata in edizione limitata e, al momento, non è prevista la commercializzazione in Italia.

Resta invece disponibile sul mercato nazionale l'attuale gamma Nissan Ariya, articolata negli allestimenti Engage, Advance ed Evolve, con diverse configurazioni di batteria e trazione, potenze fino a 306 CV e autonomia massima superiore ai 500 chilometri





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