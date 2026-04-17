Nissan Roox: La Kei Car che Rivoluziona lo Spazio Urbano Giapponese

Scopri la Nissan Roox, la Kei car giapponese premiata come 'Auto dell'anno' che offre un'incredibile ottimizzazione degli spazi interni, tecnologia avanzata e soluzioni innovative per la mobilità urbana, il tutto in dimensioni ridotte e a un prezzo accessibile.

Il Giappone impone una rigida politica sul possesso di automobili, rendendo i parcheggi stradali quasi inesistenti nelle grandi metropoli e richiedendo la prova di un garage idoneo per l'acquisto di un veicolo. A Tokyo, una città con oltre 14 milioni di abitanti (che salgono a 36 milioni considerando l'area metropolitana), si registra una media di poco più di 0,3 auto per famiglia, una cifra notevolmente inferiore rispetto a città come Milano o Roma, dove il rapporto si avvicina a 1:1.

Questo risultato è attribuibile all'efficienza del sistema di trasporti pubblico giapponese, ma anche a una normativa mirata. In questo contesto, le Kei car sono diventate estremamente popolari in Giappone da molti anni. Queste vetture devono soddisfare criteri specifici: dimensioni ridotte, potenza adeguata all'uso urbano e una massimizzazione degli spazi interni. La Nissan Roox è una Kei car progettata dal marchio giapponese specificamente per il mercato interno. Abbiamo avuto l'opportunità di guidare la Roox per alcune ore a Yokohama, sede del quartier generale Nissan, e la vettura ha recentemente ottenuto il titolo di 'Auto dell'anno' dalla Conferenza giapponese dei ricercatori e giornalisti automobilistici. Le dimensioni della Nissan Roox sono notevoli per la sua categoria, misurando circa 3,40 metri di lunghezza e meno di 1,50 metri di larghezza. Nonostante queste dimensioni compatte, un ingegnoso sistema modulare consente di ospitare comodamente quattro persone. Gli esterni, pur mantenendo le linee squadrate tipiche delle Kei car, presentano un design distintivo. La colorazione bicolore, che si estende dalla linea di cintura inferiore al cofano, conferisce un aspetto innovativo e riconoscibile. È negli interni, tuttavia, che la Roox eccelle, sfruttando al massimo la tecnologia e ogni centimetro disponibile. I sedili anteriori, pur potendo essere regolati individualmente, sono progettati per avvicinarsi l'uno all'altro, mentre la trazione anteriore e il cambio automatico liberano il pavimento da ingombri. La leva del cambio è posizionata su una console centrale che si protende dalla plancia, offrendo numerosi vani portaoggetti e un sistema di infotainment centrale da 12,3 pollici. Lo spazio per le gambe è abbondante, anche se i sedili, pur curati, non sono ideali per lunghi viaggi. Questo è coerente con la vocazione urbana delle Kei car, ulteriormente evidenziata dai motori da 650 cc e da un serbatoio con autonomia di circa 350 km. I sedili posteriori rappresentano un capolavoro di ingegneria e design, con accesso tramite portiere scorrevoli elettriche. Le due poltrone posteriori possono essere regolate longitudinalmente e reclinabili, permettendo di creare un vano di carico completamente piatto. Il bagagliaio offre quindi una capacità variabile, con una lunghezza di 675 mm che può ospitare fino a quattro valigie da 48 litri. La lunghezza interna totale raggiunge oltre 2,3 metri. La Nissan Roox è equipaggiata con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'Intelligent Around View Monitor e l'Invisible Hood View, che fornisce al conducente una visione virtuale del sottoscocca, facilitando l'individuazione di ostacoli altrimenti invisibili. Sono presenti anche il sistema 3D View, che offre una rappresentazione tridimensionale degli ostacoli circostanti, e il Front Wide View per una migliore visibilità agli incroci. Il sistema ProPILOT, con frenata d'emergenza intelligente che rileva pedoni e veicoli, il monitoraggio dell'angolo cieco e l'avviso di traffico trasversale posteriore, completano la dotazione. La guida è concepita per essere rilassata, perfetta per gli spostamenti urbani e brevi escursioni fuori città. Il prezzo in Giappone parte da circa 8.500 euro, sollevando l'interrogativo se un'alternativa del genere possa essere un'opzione interessante anche per il traffico congestionato italiano





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