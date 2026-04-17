Nissan svela "Mobility Intelligence for Everyday Life": un futuro di mobilità connessa, elettrificata e intuitiva

Nissan lancia il suo ambizioso piano strategico "Mobility Intelligence for Everyday Life", puntando su intelligenza artificiale, elettrificazione e semplificazione dell'offerta per consolidare la sua leadership globale. L'obiettivo è portare le tecnologie di guida intelligente sul 90% della gamma e offrire veicoli più sicuri, automatici e interattivi per una migliore esperienza cliente.

Nissan lancia " Mobility Intelligence for Everyday Life", una visione strategica a lungo termine destinata a ridefinire il futuro della mobilità per il costruttore giapponese, estendendosi oltre l'attuale piano Re: Nissan .

Questo ambizioso piano pone l'esperienza del cliente al centro della sua filosofia, con l'obiettivo di fornire prodotti e tecnologie che siano non solo più sicuri e intuitivi, ma anche più accessibili e in grado di offrire un valore eccezionale e un'esperienza complessiva più gratificante. L'integrazione di intelligenza artificiale, elettrificazione e una radicale semplificazione dell'offerta di modelli sono i pilastri su cui Nissan intende costruire la sua rinnovata competitività e il suo rafforzamento nel panorama globale. Un elemento chiave di questa strategia è l'estensione delle tecnologie proprietarie di guida intelligente a circa il 90% della gamma di veicoli nel lungo termine. Questo ambizioso obiettivo mira a migliorare significativamente la sicurezza, il livello di automazione e l'interazione tra il veicolo e il conducente. L'intelligenza artificiale non sarà quindi confinata a modelli di lusso o di nicchia, ma diventerà una componente fondamentale della mobilità quotidiana, rendendo i viaggi più sereni e efficienti per un pubblico più vasto. L'evoluzione tecnologica si concentrerà anche su un mix diversificato di soluzioni elettrificate, che includeranno sistemi ibridi di nuova generazione, dimostrando l'impegno di Nissan verso una transizione energetica graduale e sostenibile, senza abbandonare completamente le tecnologie consolidate, ma integrandole in un'ottica di miglioramento continuo. Il piano prevede un'accurata razionalizzazione dell'offerta, con una riduzione dei modelli globali da 45 a un numero più gestibile. Questa mossa strategica punta a garantire un posizionamento più chiaro per ciascun modello, aumentando la focalizzazione sui mercati chiave e ottimizzando le risorse. In questo contesto di profonda trasformazione, il rinnovo della gamma rappresenta uno degli strumenti principali per incrementare la competitività e migliorare la marginalità del gruppo. Nissan intende differenziare la sua offerta in due macro-categorie ben definite: i modelli che incarnano l'identità del marchio, il suo valore emotivo e l'innovazione distintiva, e i modelli mirati all'espansione in segmenti di mercato dove la domanda è in costante crescita. Quest'ultima categoria vedrà l'introduzione di nuovi modelli specificamente progettati per rispondere alle esigenze di mercati emergenti o in forte sviluppo, consolidando la presenza di Nissan in aree strategiche. La strategia "Mobility Intelligence for Everyday Life" non è solo un piano industriale, ma una vera e propria dichiarazione di intenti di Nissan nel voler anticipare e plasmare il futuro della mobilità, mettendolo al servizio delle persone e del pianeta





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