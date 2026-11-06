Nithya Raman, nuova sindaco socialista di Los Angeles: i dettagli della vittoria

Nithya Raman ha sconfitto Karen Bass conquistando Los Angeles. Ecco il programma su case e senzatetto della prima sindaca socialista della città.

Nithya Raman è stata eletta nuova sindaca di Los Angeles, segnando una svolta storica nel panorama politico della seconda città degli Stati Uniti. Questa vittoria, definita un terremoto politico, rappresenta la prima volta in cui una figura dei Democratic Socialists of America ( DSA) guida tale metropoli. Raman, 45 anni, ha sconfitto la sindaca uscente Karen Bass ottenendo il 52% dei voti in un'elezione che ha visto coinvolti nomi di spicco come Gavin Newsom e Kamala Harris a sostegno della avversaria.

Vittoria politica e contesto storico

La nuova amministratrice ha natato a Thrissur, in India, trasferendosi negli Stati Uniti a sei anni con la madre. Dopo aver studiato Social Studies ad Harvard e urbanistica al MIT, ha lavorato sette anni in India sui diritti delle baraccopoli. Nel 2013 è tornata negli USA stabilendosi a Los Angeles, fondando SELAH per aiutare i senzatetto. È entrata nel City Council nel 2020, diventando una voce critica dellestablishment democratico.

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La sua campagna ha intercettato la frustrazione per il costo delle case e la crisi dei senzatetto, unita alla gestione delle emergenze come gli incendi di Palisades del gennaio 2025. Con la sua elezione, insieme a quella di Zohran Mamdani a New York, le due città americane più grandi sono guidate da esponenti dei DSA. Raman è stata sostenuta da Bernie Sanders, pur mantenendo una posizione indipendente rispetto alla sua organizzazione.

Approccio pragmatico al socialismo

Raman definisce il suo approccio come socialism delle fogne, un metodo che parte dal basso e si avvicina ai cittadini quotidianamente. Si ispira al modello scandinavo di socialdemocrazia piuttosto che a visioni anticapitaliste diffuse negli USA. Nel 2019 si è iscritta al DSA principalmente perché era tra le poche organizzazioni a parlare seriamente di accessibilità abitativa, non tanto per allineamento ideologico totale.

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Il suo programma mira a triplicare la costruzione annuale di abitazioni, dalle popolari al mercato, e a limitare gli affitti. Ha promosso norme contro gli sfratti e maggiori tutele per gli inquilini. Raman ha chiarito di essere diversa da Mamdani, pur condividendo la critica alla leadership democratica e lattenzione al costo della vita. La sua visione è pratica e orientata alla risoluzione immediata dei problemi urbani.

Indipendenza e relazioni con il DSA

Il rapporto con i Democratic Socialists of America è stato complesso, specialmente per la questione del sostegno a Israele. La sezione di Los Angeles ha appoggiato Raman, ma il movimento nazionale ha minacciato di ritirare lendorsement il 2 novembre per la sua posizione non abbastanza netta sul boicottaggio. Raman è uscita vincitrice dal voto, dimostrando la sua autonomia politica.

Questa indipendenza ha permesso di costruire una coalizione eterogenea tra giovani progressisti, attivisti per le case e cittadini stanchi dellincapacità della città di risolvere problemi quotidiani. La vittoria segna un momento in cui il socialismo democratico conquista terreno a livello locale, mostrando che non è necessario uniformarsi interamente alle ideologie dei DSA per vincere.

Sfide future e impatto reale

Ora arriva la parte difficile, con Raman che eredita una pesante crisi abitativa e unemergenza dei senzatetto da risolvere. Los Angeles dovrà prepararsi anche alle Olimpiadi del 2028, un evento che richiederà risorse e gestione attenta. La nuova sindaca affronta il compito di implementare il suo programma in un contesto di sfide strutturali profonde e aspettative elevate.

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Il contesto politico nazionale vede il socialismo democratico in ascesa, con l'elezione di Raman che aggiunge un tassello importante. La sua storia racconta unAmerica che cambia, guidata da leader capaci di unire pragmatismo e valori progressisti. L'impatto reale sulla vita dei cittadini dipenderà dalla sua capacità di navigare tra le pressioni politiche e le necessità urbane immediate.