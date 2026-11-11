Nithya Raman vince a Los Angeles, la sinistra socialista conquista le città USA

L'elezione di Nithya Raman a sindaco di Los Angeles segna il successo della sinistra socialista nelle principali metropoli americane. Il focus su alloggi e servizi.

Nithya Raman ha vinto le elezioni per la carica di sindaco di Los Angeles, in California, Stati Uniti, confermando una tendenza politica che vede la sinistra socialista consolidare il proprio potere nelle grandi città americane. La vittoria è stata sancita durante lo scrutinio del 3 novembre 2026, dopo che la candidata aveva già celebrato il successo elettorale nella serata precedente al voto. Questo risultato si inserisce in un quadro più ampio che vede l'espansione dell'influenza democratica progressista, un fenomeno iniziato nel 2025 con l'elezione di Zohran Mamdani a New York e Katie Wilson a Seattle, e ora rafforzato anche dalla vittoria di Janeese Lewis George a Washington.

Il programma abitativo e le sfide urbane

La principale sfida che attende Nithya Raman, urbanista e ex consigliera comunale affiliata ai Democratic socialists of America, riguarda la crisi degli alloggi. Il suo piano combina il sostegno alla costruzione di nuove abitazioni con misure di controllo degli affitti e protezione degli inquilini, mirando ad aumentare l'offerta per contenere i prezzi senza lasciare indietro chi rischia l'espulsione. Per affrontare la carenza di spazi, Raman sostiene la necessità di facilitare l'attività dei costruttori privati, un approccio che cerca di avvicinare posizioni spesso contrapposte all'interno dello spettro politico statunitense.

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Questa strategia richiede un profondo ripensamento della struttura urbana di Los Angeles, una città molto estesa e fortemente dipendente dall'automobile. Attualmente, circa tre quarti dei terreni residenziali sono riservati alle case unifamiliari, creando un ostacolo significativo per la realizzazione di edifici con più appartamenti. Superare questa resistenza implica confrontarsi con i proprietari che preferiscono mantenere lo status quo, una dinamica che ha già visto tentativi precedenti come quello della sindaca uscente Karen Bass, che aveva introdotto procedure accelerate per progetti a prezzi accessibili ma aveva dovuto ritirarle dopo le proteste.

Tensioni interne e riforme fiscali

Le resistenze al programma di Raman provengono anche da settori della propria base elettorale, come dimostrato dalle polemiche avvenute a gennaio. In quella occasione, la candidata aveva proposto di modificare la Measure Ula, una tassa sulle vendite di immobili costosi che finanzia alloggi a prezzi accessibili e aiuti contro gli sfratti. L'intento era introdurre esenzioni per i costruttori per disincentivare il prelievo fiscale, ma le associazioni per il diritto alla casa si erano opposte temendo la perdita di risorse cruciali, costringendo Raman a ritirare la proposta.

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Per comprendere meglio le dinamiche di governo che caratterizzano questa nuova ondata politica, molti osservatori guardano al caso di New York e all'esperienza del sindaco Zohran Mamdani. Nei primi dieci mesi di mandato, Mamdani ha cominciato ad attuare il suo programma per ridurre le spese delle famiglie, ottenendo risultati concreti sui rinnovi dei contratti di uno e due anni. Tuttavia, le misure che richiedono l'accordo del governo statale hanno incontrato ostacoli significativi, evidenziando i limiti di azione dei sindaci locali senza il supporto delle amministrazioni statali.

Impatto reale e cooperazione statale

Grazie a un accordo con la governatrice dello stato di New York Kathy Hochul, il comune di New York ha potuto offrire nuovi servizi e estendere gli aiuti per pagare l'asilo nido alle famiglie a basso reddito. A ottobre, Mamdani ha annunciato l'estensione graduale di questi benefici alle famiglie in lista d'attesa, sebbene la promessa elettorale di garantire servizi gratuiti a tutti i bambini sotto i cinque anni richieda ulteriori posti e finanziamenti. Questa cooperazione dimostra come sia possibile avanzare nonostante le divisioni politiche.

Nonostante i successi parziali, permangono sfide strutturali, come la promessa di rendere gratuiti gli autobus di linea, che incontra le resistenze della governatrice Hochul e dei vertici dell'ente statale che gestisce il servizio. Inoltre, Hochul si è opposta agli aumenti delle imposte sui redditi più alti e sulle grandi società, strumenti con cui Mamdani intende finanziare i nuovi servizi pubblici. Resta da stabilire come sostenere nel tempo le nuove spese e allargare l'accesso ai servizi senza compromettere la stabilità finanziaria.

Opinione pubblica e futuro immediato

In un sondaggio della Suffolk University condotto all'inizio di settembre, il 57 per cento degli elettori registrati giudicava positivamente il lavoro di Mamdani, mentre il 61 per cento riteneva che stesse facendo meglio del previsto. Questi dati suggeriscono che, nonostante le difficoltà pratiche e le opposizioni istituzionali, c'è un consenso diffuso tra gli elettori per le politiche sociali proposte dai candidati socialisti. Il futuro immediato vedrà quindi un test concreto sulla capacità di queste amministrazioni di tradurre le promesse elettorali in decisioni operative efficaci.