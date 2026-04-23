Niulinx: la startup italiana che punta al robo-sharing autonomo entro il 2029

Niulinx, spin-off del Politecnico di Milano, ha raccolto 38 milioni di euro per sviluppare un servizio di car sharing autonomo che rivoluzionerà la mobilità urbana in Europa.

La rivoluzione della mobilità urbana è alle porte, grazie a Niulinx , una spin-off del Politecnico di Milano che ha recentemente concluso un importante round di investimenti da 38 milioni di euro.

L'azienda punta a lanciare un servizio di robo-sharing, un'innovativa forma di car sharing autonomo, entro il 2029. L'idea è semplice quanto ambiziosa: chiamare un'auto tramite un'app, simile a Uber o MyTaxi, e vederla arrivare autonomamente a casa propria. Una volta a bordo, i passeggeri potranno dirigersi verso la destinazione desiderata, mentre l'auto si occuperà autonomamente di parcheggiare, cercare un nuovo cliente o recarsi a una stazione di ricarica.

Questo servizio elimina la necessità di cercare l'auto o il parcheggio, offrendo un'esperienza di mobilità più comoda ed efficiente. Niulinx eredita il software sviluppato dal progetto Aida del Politecnico di Milano e mira a diventare un attore chiave nel mercato europeo della guida autonoma.

Il CEO Luca Foresti sottolinea l'importanza dell'omologazione alla guida autonoma da parte del ministero dei Trasporti, prevista entro il 2028, e della successiva modifica del codice della strada italiano per consentire la circolazione di veicoli senza conducente. Attualmente, la legislazione italiana è più restrittiva rispetto a quella di altri paesi europei come Francia, Germania e Croazia. L'azienda prevede di collaborare con comuni e aziende, fornendo la tecnologia necessaria per implementare il servizio di robo-sharing.

Il mercato globale della guida autonoma è in forte crescita, con previsioni che lo vedono raggiungere i 300 miliardi di dollari entro il 2035, e Niulinx si posiziona come un player italiano in grado di competere con i giganti americani e cinesi del settore. La tecnologia di Niulinx, che può essere applicata a diversi tipi di motore, è attualmente testata su Fiat 500 elettriche, considerate ideali per la viabilità urbana.

Il sistema di guida autonoma si basa su un approccio algoritmico, simile a quello adottato da Waymo, e utilizza una combinazione di sensori come GPS, mappe tridimensionali, lidar e ultrasuoni per percepire l'ambiente circostante e prendere decisioni in tempo reale. L'auto è in grado di orientarsi confrontando continuamente i dati dei sensori con la mappa, riconoscere pedoni e semafori, e ottimizzare le traiettorie in base a vincoli fisici e normativi.

I test dimostrano prestazioni elevate, con una velocità di crociera di 30 km/h e una frenata in meno di tre metri, ma il sistema è versatile e ha raggiunto i 318 km/h in un test su pista con una Maserati. Niulinx immagina un futuro della mobilità multimodale, integrando la guida autonoma con il trasporto su rotaia e offrendo soluzioni personalizzate per le esigenze dei cittadini





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