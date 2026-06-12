Nizhnekamsk sospende tutti gli eventi pubblici per allarme droni

Il comune di Nizhnekamsk annulla le attività pubbliche di venerdì per precauzione contro possibili attacchi con droni, in un contesto di tensioni che coinvolgono anche la città di Togliatti e importanti impianti industriali del Tatarstan.

Il sindaco di Nizhnekamsk , Radmir Belyayev, ha comunicato tramite il canale Telegram che tutti gli eventi pubblici previsti per venerdì saranno cancellati a causa di una minaccia imminente di attacco con droni.

La decisione arriva in un contesto di crescente tensione nella regione del Tatarstan, dove si trovano importanti strutture industriali che rappresentano il motore economico locale. Tra queste spiccano l'impianto petrolchimico Nizhnekamskneftekhim, gestito dalla compagnia Sibur, e la raffineria di petrolio TANECO, appartenente a Tatneft, che forniscono una parte rilevante della produzione energetica nazionale.

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di mettere al sicuro la popolazione e i lavoratori, ma non ha fornito dettagli su eventuali danni già subiti dagli impianti a seguito di avvistamenti di droni nella zona





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