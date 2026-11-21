Il film di Halkawt Mustafa è stato accolto con entusiasmo al Festival di Tallinn, presentandosi come una potente opera cinerivolta sulle donne Peshmerga durante la guerra contro l'ISIS. La narrazione segue Vyan, una cecchina curda che cerca di salvare la sorella rapita, esplorando temi di resistenza, trauma e identità culturale tra Svezia e Iraq. L'opera si distingue per la sua rappresentazione cruda della realtà bellica e per la figura centrale di una donna combattente, antitesi dell'oscurantismo fondamentalista.

Il film No Paradise If You Are Killed by a Woman, diretto dal regista Halkawt Mustafa, ha segnato una presenza significativa al Festival di Tallinn, evento che segue la sua proiezione in occasione dell'ultima Biennale della città.

Questo lungometraggio, ambizioso e complesso, entra nella corsa per la shortlist degli Oscar con un mix di generi che ha suscitato un entusiasmo particolare tra il pubblico presente. La narrazione si concentra sull'orrore del conflitto che ha devastato l'Iraq, mantenendo il paese sotto il controllo dello Stato Islamico fino al 2014. La prospettiva attraverso cui vengono raccontati questi eventi è unica: vediamo la guerra attraverso il mirino di una cecchina delle forze Peshmerga.

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Vyan tra i tetti iracheni nel 2017

Il presente per il personaggio principale, Vyan, interpretato in modo convincente da Avan Jamal, è rappresentato da un buco praticato in un muro tra i tetti di città o villaggi iracheni, dove il suo reparto è di stanza. Siamo nel 2017, periodo in cui l'ISIS iniziava a sgretolarsi dopo anni di spadroneggiamento, terrore e morte nel territorio che un tempo era il regno del Rais.

Vyan si conferma come una delle cecchine più temute sul fronte, tanto da aver messo sulla sua testa una taglia di un milione di dollari per la sua capacità di seminare scompiglio e disordine tra le file nemiche. Tuttavia, la vita di Vyan non è sempre stata dedicata esclusivamente alla guerra. La protagonista, insieme alla sorella Dlivin, è cresciuta in Svezia a partire dai dodici anni, lontano dalla terra d'origine.

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Le due sorelle avevano nutrito l'illusione di poter tornare in Iraq per visitare i genitori, un ritorno che si è trasformato in un incubo. I genitori furono uccisi e le ragazze furono rapite dall'ISIS, trasformate in schiave sessuali, vendute sul mercato come bestiame alle spoglie dei miliziani. Vyan riuscì miracolosamente a fuggire, un'impresa che le permise di diventare una sniper abile a infiltrarsi ovunque, rendendosi invisibile e letale a qualsiasi distanza.

Pericolosa ricerca della sorella Dlivin

Ora, con l'approssimarsi della Battaglia di Mosul, la ricerca della sorella diventa per Vyan una missione complessa e pericolosa, costellata di sete, caldo insopportabile e la costante minaccia di altri cecchini nemici che disseminano la città di cadaveri senza distinzione. Sa di essere stata avvistata da un cecchino nemico nel centro della città, rendendo l'arrivo a tiro una missione di fatto impossibile.

Il titolo del film trae origine da una superstizione che atterriva i miliziani dell'ISIS e i fronti fondamentalisti in generale: l'idea di essere uccisi da una donna potesse impedire loro la ricompensa promessa in Paradiso. Vyan, curda e parte di quella leggendaria forza Peshmerga che ha fatto delle donne soldate un simbolo di resistenza, rappresenta l'antitesi all'oscurantismo patriarcale portato all'estremo dal fondamentalismo islamico.

Mustafa utilizza questa figura per guidare il pubblico nella vita di una donna divisa tra Occidente ed Oriente, che ha conosciuto i privilegi dell'Europa ma rimane profondamente legata alla terra natale, in un contesto terrificante di orrori indescrivibili. Il film non risparmia nulla al pubblico, mostrando una guerra senza regole, attraversata da un odio inevitabile e radicato nella natura antitetica dei due fronti. Il risultato finale è un'opera interessante, talvolta incostante, ma dotata di una coerenza interna ammirevole.

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Multiproduzione internazionale tra Svezia Iraq

Si tratta di una multiproduzione internazionale che trasporta lo spettatore ora in Svezia, ora nelle strade dove la morte si nascondeva in ogni minareto, stanza o cantina. La regia di Mustafa riesce a rendere quell'universo dominato dalla morte un palco straordinario, caratterizzato da una tensione continua e dalla presenza costante della morte che colpisce soprattutto i civili.

Se lo scontro tra cecchini è un elemento ricorrente nel cinema, No Paradise If You Are Killed by a Woman offre qualcosa in più rispetto alle produzioni occidentali, pur non nascondendo i limiti del budget: offre la terrificante realtà dell'ISIS, che fa il tiro al piccione tra le famiglie in fuga e si porta dietro donne e ragazze come trofei. Il film affronta la difficoltà di coniugare una storia appassionante con tono civile con i dettami dell'action, mostrando punti in comune con opere come Mosul.

Narrazione femminile e figura di Avan Jamal

In questo caso, però, la narrazione al femminile prende il sopravvento. La forza e il problema principale risiedono nella figura di Avan Jamal; la sua bellezza, pur essendo straordinaria, a volte diventa un limite, rendendo l'insieme più vulnerabile e sollevando interrogativi sulla verità e sulla rappresentazione cinematografica della sofferenza femminile in guerra.